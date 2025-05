Il sito che ti fa risparmiare in vacanza non è quello che tutti pensano: questo mi ha svoltato la vita

Se ogni volta che fai una vacanza spendi sempre un mucchio di soldi è perché stai usando il sito sbagliato per prenotare. Te ne svelo uno che ti svolterà la vita.

L’estate è praticamente alle porte e, se non lo hai ancora fatto, è il momento d’iniziare a pensare alle vacanze. Dopo un anno di lavoro e di stress, è giusto concedersi almeno qualche giorno di riposo, di relax e anche di svago in un bel posto che ti piaccia. In Italia, del resto, non c’è che l’imbarazzo della scelta tra mare, montagna e città d’arte.

Oppure puoi anche optare per qualche capitale europea o per qualche paradiso con spiagge cristalline. Il problema, come sempre, è quello: i costi! Viaggiare non è mai stato particolarmente economico ma, dalla pandemia di Covid in avanti, i prezzi sono aumentati in misura importante soprattutto per quel che riguarda le strutture ricettive.

C’è da dire, però, che per far fronte alla crescente necessità di risparmiare – necessità che ormai accomuna il 90% della popolazione- sono nate sempre più piattaforme che ci aiutano a scovare le offerte migliori. Con il sito giusto puoi arrivare a spendere anche meno della metà. Tu sei sicuro di usare il sito giusto per prenotare l’hotel? Sappi che la piattaforma migliore per risparmiare non è quella che tutti pensano: ce ne è una, molto meno conosciuta, che davvero ti svolta la vita e ti salva il portafoglio.

Vacanze quasi gratis con questo sito: non potrai farne più a meno

C’è chi preferisce un bell’hotel con tutti i confort, chi si accontenta di un b&b e chi, infine, opta per affittare una casa: qualunque siano le tue preferenze la cosa più importante è risparmiare il più possibile di questi tempi. E per riuscirci, smetti di usare i soliti siti che usano tutti: ce ne è un altro di gran lunga più vantaggioso.

Booking e Airbnb sono le due piattaforme più utilizzate da tutti quando vogliamo prenotare una struttura ricettiva e vogliamo spendere un po’ meno. Ma c’è un sito nuovissimo che è ancora più vantaggioso ed è poco conosciuto quindi, i pochissimi che lo conoscono, riescono a fare dei veri e propri affari.

Si tratta di Cozycozy.com. Il funzionamento è semplicissimo: inserisci dove vuoi andare, la data di arrivo e quella di ritorno e ti vengono proposte diverse soluzioni. Ma la cosa più interessante di questa nuova piattaforma è che non ti verranno proposti solo i classici hotel o b&b o appartamenti. Qui troverai anche ostelli o persone che vogliono scambiare gratuitamente la loro casa con la tua per le vacanze.

Inoltre troverai anche soluzioni alternative perfette se sei un tipo avventuroso come iurte, baite sperdute e persino case sull’albero. Insomma ce ne è davvero per tutti i gusti e, avendo più opzioni, avrai dunque anche la possibilità di risparmiare molto di più rispetto ai siti tradizionali.