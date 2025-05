Non fare mai colazione al bar in queste città: per un cappuccino ti svuotano il portafoglio. – (viagginews.com)

Quando ti trovi in una di queste città sarà meglio evitare di fare colazione al bar: già per cappuccino spendi un capitale.

In attesa delle ferie estive vere e proprie non è raro concedersi un fine settimana fuori magari in una località vicina per staccare un po’ la mente dal lavoro. La fortuna di vivere in Italia è che spesso basta fare pochi chilometri per trovare una località di mare rinomata o un luogo di interesse culturale. Ma come sempre anche quando si resta entro il confine bisogna farsi qualche conto.

Per concedersi il lusso di andare con calma specialmente ora che fuori le temperature sono gradevoli è normale pensare di fare una colazione al bar. Si può andare più tardi evitando la ressa che c’è al mattino nei locali vicino all’ufficio e sedersi tranquilli per una mezz’oretta. L’unica nota che può stonare è lo scontrino che arriva alla fine.

Il problema è che non serve ordinare chissà cosa per ritrovarsi davanti cifre da capogiro. Persino la colazione classica e veloce composta da brioche e cappuccino in alcune città ha un prezzo proibitivo. Non tanto per il dolce, che di solito è a buon mercato, perché è la bevanda ad aver raggiunto prezzi stellari. Quasi quasi conviene imparare a prepararla.

Dove si trovano i cappuccini più costosi d’Italia

Per stimare dove sedersi al bar a fare colazione sia un colpo per il portafoglio basta fare qualche ricerca su Google. Ma basandoci strettamente sul prezzo del cappuccino, la bevanda che non può mancare nella colazione all’italiana, in cima alla classifica si trova Bolzano. Nei suoi bar infatti il prezzo medio di una tazza viene 2,51 euro, molto alto per quanto di ottima qualità.

In seconda posizione troviamo la città di Milano, dove però rispetto ai prezzi proibiti di Bolzano scendiamo già al di sotto dei due euro. Qui per un cappuccino in media si spende 1,92 euro, sempre alto ma più accettabile tenendo conto del fatto che si tratta di una metropoli. Vicina come prezzi ma molto distante troviamo Udine, terza classificata con i suoi 1,89 euro.

Sotto il podio ci sono quattro città italiane dove il costo medio della tazza di cappuccino si blocca a 1,82 euro. Si tratta di tre mete turistiche di rilievo, ovvero Venezia, Napoli, Trieste e Catania, e proprio questo dettaglio potrebbe essere il principale responsabile del prezzo così alto.