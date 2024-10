Meteo: Italia divisa, allerta rossa in Lombardia, le previsioni di oggi

Mentre l’uragano Milton è arriato in Florida, le previsioni meteo di oggi vedono l’Italia divisa, con allerta rossa in Lombardia.

Il maltempo si abbatte nuovamente sull’Italia, portando con sé piogge intense e forti venti. La giornata di oggi, 10 ottobre, vede l’arrivo della seconda perturbazione in pochi giorni, un fenomeno meteorologico che trae origine dagli effetti dell’uragano Kirk. Quest’ultimo conclude il suo percorso tra Francia e Germania, ma lascia dietro di sé una scia di instabilità atmosferica che colpisce principalmente il Nord Italia.

La situazione più critica si registra in Lombardia dove la Protezione Civile ha emesso un’allerta rossa per rischio idraulico e idrogeologico in diverse aree della regione. Tra queste figurano Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Valcamonica, Lario e Prealpi occidentali, nonché le Orobie bergamasche. Questa decisione riflette la gravità delle previsioni meteorologiche che indicano precipitazioni abbondanti capaci di provocare significativi danni.

Un’Italia divisa dal clima

Le avverse condizioni meteo hanno portato alla chiusura delle scuole superiori nelle città di Bergamo e Lecco. A Bergamo è stata la sindaca Elena Carnevali a disporre tale misura precauzionale sulla base delle raccomandazioni del prefetto dopo una riunione del Comitato di coordinamento soccorso della Prefettura. La preoccupazione maggiore riguarda le possibili frane e l’esondazione dei fiumi Serio e Brembo a causa dell’intensa pioggia prevista sulle Orobie Bergamasche.

A Lecco invece è stata la Prefettura a ordinare “la sospensione dell’attività didattica degli istituti superiori“, sia pubblici che privati, oltre ai centri di formazione professionale presenti nel territorio provinciale.

La perturbazione interesserà ampie zone del Nord Italia fin dalle prime ore della giornata. Oltre alla Lombardia già citata per l’allerta rossa, anche Liguria sarà interessata da precipitazioni significative. Con il passare delle ore il maltempo si sposterà verso est interessando Veneto e Friuli Venezia Giulia per poi dirigersi verso sud toccando Emilia Romagna e Toscana con effetti anche su Lazio ed Umbria.

Mentre al nord si combatte contro piogge torrenziali e allerte rosse per rischio idrogeologico ed idraulico, al sud del Paese si assiste a un fenomeno diametralmente opposto con temperature in netta risalita verso valori quasi estivi. Tale contrasto climatico evidenzia una divisione netta tra le due parti d’Italia: da un lato condizioni meteo severe che richiedono massima attenzione ed interventi precauzionali; dall’altro un clima insolitamente mite per il periodo autunnale.