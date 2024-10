Dal sole alla pioggia, le previsioni meteo dividono l’Italia

Il meteo in questo periodo vede un alternarsi tra sole e pioggia. Cosa dicono le previsioni meteo per le prossime ore.

L’Italia si trova ancora una volta a fare i conti con un clima capriccioso che, nelle prossime ore, mostrerà il suo volto più dinamico. Dopo giorni caratterizzati da condizioni meteorologiche turbolente, dovute alla presenza di un vortice ciclonico che ora si sta spostando verso i Balcani, il Paese sembra avviarsi verso un generale miglioramento. Tuttavia, non mancheranno gli ultimi capricci del tempo.

Il weekend si apre con una giornata di Sabato che promette di essere la più instabile. Nonostante l’allontanamento del vortice e l’aumento della pressione atmosferica, il tempo non sembra voler concedere tregua immediata. La mattinata vede già la presenza di nubi dense su gran parte del territorio nazionale e piovaschi irregolari concentrati soprattutto lungo le coste adriatiche e in alcune zone del Sud Italia.

Le regioni adriatiche sono quelle che risentiranno maggiormente degli ultimi disturbi meteorologici con piovaschi sparsi tra Veneto, Emilia-Romagna, Marche e tratti del Sud come il nord della Calabria, la Basilicata meridionale e la Puglia. Al contrario, le regioni di Nordovest godranno già dalle prime ore di maggiori schiarite così come alcune aree tirreniche e le isole maggiori.

Miglioramenti nel corso della giornata

Man mano che la giornata procederà ci saranno segnali evidenti di miglioramento soprattutto per quanto riguarda le regioni Nordest. I residui acquazzoni si concentreranno sui distretti adriatici centrali mentre al Sud persistono precipitazioni nell’area basso Tirrenica. Le altre zone d’Italia vivranno momenti più sereni con possibilità di godere dell’apertura delle nuvole soprattutto al Nordovest e sulle coste tirreniche.

Sul fronte delle temperature non ci aspettiamo grandi cambiamenti se non per un lieve rialzo dei valori massimi nelle aree dove il sole farà capolino tra le nuvole garantendo momentaneamente una pausa dalle recenti perturbazioni.

Il miglioramento atteso per Sabato sarà solo l’inizio di una Domenica all’insegna della tranquillità meteorologica prima dell’arrivo di una nuova perturbazione agli inizi della settimana successiva. Questa situazione conferma la dinamicità tipica del clima italiano in questo periodo dell’anno dove sole e pioggia si alternano rapidamente lasciando gli abitanti in uno stato costante d’attenzione verso i cambiamenti del tempo.