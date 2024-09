Come risparmiare con Ryanair: 5 trucchi infallibili per spendere il meno possibile

Come fare per risparmiare con Ryanair quando si prenota un volo: i trucchi per riuscire a trovare i biglietti e spendere il meno possibile

Vedi la pubblicità di Ryanair con voli a prezzi scontatissimi, vai sul sito della compagnia irlandese, ma al momento dell’acquisto il prezzo è ben più alto. Cosa è successo? Semplicemente il sistema ti porta a spendere un po’ di più, qualche volta apparecchio di più.

Già perché Ryanair offre molti servizi, e a volte l’acquisto di uno o dell’altro, porta in su il costo finale. Per non parlare dei bagagli o dell’orario del volo, insomma non è detto che automaticamente acquistare un biglietto Ryanair voglia dire risparmiare. Per riuscirci segui questi cinque trucchi per acquistare un biglietto Ryanair e spendere il meno possibile.

I trucchi per risparmiare con Ryanair

Diciamolo subito se vuoi risparmiare devi essere paziente e flessibile. Infatti per riuscire a trovare un volo a basso prezzo è necessario controllare più volte il sito, è necessario essere previdenti ed è necessario anche sapersi adattare.

Viaggia in orari scomodi

Scegli i giorni giusti

Controlla le tariffe più basse

Acquista il priority per il trolley

Scegli la navigazione in incognito

Partire in orari scomodi

Lo abbiamo detto all’incipet di questo articolo per risparmiare con Ryanair ma ciò vale con tutte le compagnie aeree gli orari meno comodi sono quelli che costano meno quindi se non vi spaventa partire alle 5:00 alle 6:00 del mattino quelli saranno sicuramente i voli più economici.

Viaggiare nei giorni più economici

Se pensate di partire il venerdì e tornare lunedì o la domenica sera cambiate idea sono infatti i giorni più costosi mentre quelli più economici sono quelli infrasettimanali il mercoledì il giovedì sono quelli infatti che costano meno.

Scegli la tariffa più bassa

Se sei flessibile nelle date troverai sicuramente un volo con una tariffa più bassa per trovarlo vai a questo indirizzo e metti l’aeroporto di partenza e quello di arrivo e troverai il giorno più economico per arrivare alla tua destinazione. Se poi sei disponibile a scegliere la meta in base al prezzo beh allora le chance di trovare un volo economico aumentano ulteriormente.

Occhio al bagaglio

Con Ryanair sui bagagli non si scherza. Assicurati di avere acquistato la tariffa giusta per il tuo bagaglio per evitare di incorrere in multe all’aeroporto. Al momento dell’acquisto del biglietto confronta i costi: se vuoi portare con te il trolley il priority potrebbe essere più conveniente rispetto alla tariffa flexi.

Naviga in incognito per controllare i prezzi

Questa è una regola che vale per Ryanair come per qualsiasi altro sito di ricerca di prezzi se si entra con lo stesso IP sul sito i prezzi rischiano di essere più alti ciò succede anche se si naviga con un device costoso il sistema lo registra e propone dei prezzi più alti il consiglio è quello di cercare i voli con un device poco costoso e nella navigazione in incognito.

Applicando questi cinque trucchi dovreste riuscire a trovare un volo Ryanair al prezzo più basso possibile.