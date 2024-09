Siete sempre alla ricerca del modo per risparmiare sui voli aerei? Provate questo trucchetto facilissimo che pochi sanno e vedrete i prezzi dei voli calare

Mai la domenica, con anticipo, ma non troppo, con uno scalo, con due scali, senza trolley, e mi raccomando controlla i prezzi solo di notte. Risparmiare sul prezzo dei voli aerei è un’impresa e i trucchi, o almeno i suggerimenti, sono tantissimi. D’altronde il prezzo dei voli è fluttuante e si fanno studi e strategie per riuscire a trovare il biglietto aereo a poco costo. Ma poi alla fine per pigrizia, per le difficoltà di mettere insieme tutti i trucchi, per paura di perdere il posto, si finisce per accettare il prezzo proposto dal motore di ricerca. Con tanti ringraziamenti della compagnia aerea.

Se è vero che stare dietro a tutti i consigli può essere complesso, vale la pena provare questo trucchetto facile che vi consentirà di risparmiare parecchi soldi quando prenotate un volo aereo. Un sistema verificato che non richiede alzatacce all’alba, né di tener conto del calendario, né conoscenze di tecnologia avanzata. Insomma facile e affidabile.

Trovare i voli più economici: il trucco per risparmiare

Sei sul tuo pc che hai comprato da poco, ottimo, veloce e performante, a controllare sui motori di ricerca il prezzo di un biglietto aereo per Londra. Prezzi altissimi. Peccato. Esci poi con i tuoi amici e ti propongono un viaggio a Ibiza di fine estate. Tiri fuori il tuo iphone per controllare i voli, niente da fare i prezzi sono troppo alti. Quando torni a casa apri il tuo ipad per vedere se tante volte di notte il costo del biglietto aereo per Londra è sceso. Macché.

Notate niente di particolare in questo racconto che può essere la vita di ognuno di noi quando cerca un biglietto aereo? Esatto, l’uso del device. Stando ad uno studio è emerso che l’algoritmo che vi propone il prezzo del biglietto aereo tiene conto fra le tante cose anche del device da cui viene effettuata la ricerca. Ed è balzato fuori che più il device è costoso più il prezzo del biglietto è elevato. D’altronde si ipotizza che se hai acquistato un telefono da più di 1000 euro puoi permetterti un biglietto aereo da 100 euro! Parimenti se avete un vecchio pc il vostro potere d’acquisto è più limitato e di conseguenza vi proporrà soluzioni di volo più economiche. O almeno così ritiene l’algoritmo.

Per questo motivo quando dovete cercare un biglietto aereo effettuate la ricerca da device poco costosi. Tirate dunque fuori dal cassetto quel vecchio smartphone e troverete così una buona ragione per non averlo buttato. E per abbassare ulteriormente il costo quando effettuate la ricerca del volo aereo andate su ‘scheda di navigazione in incognito’ su Google. O almeno non cercate i voli sempre con lo stesso device. Anche in questo caso l’algoritmo ritiene che se cercate sempre un biglietto per Londra significa che volete andarci ad ogni costo. Letteralmente.

Se mettete insieme tutti i trucchi per risparmiare sui voli troverete indubbiamente dei biglietti a prezzi più bassi. Intanto provate questo semplice trucco del device: i vecchi pc e smartphone conosceranno ora una nuova vita!