La piscina all’aperto dove fare il bagno vicino Roma anche in inverno

C’è un posto vicino Roma dove poter fare il bagno anche in inverno. E’ una piscina di acqua termale caldissima. Ecco dove si trova

Finita l’estate, finito il tempo di fare bagni e tuffi? Non proprio. Vicino Roma, per gli amanti dello stare in ‘ammollo’, è possibile immergersi in acqua anche quando le temperature sembrano proibirlo. Si tratta di pozze di acqua calda termale, così al gusto di farsi un bagno all’aperto in inverno si aggiunge il piacere di essere cullati dalle preziose proprietà delle acque termali.

In Italia ci sono molte sorgenti termali e per nostra fortuna molte sono libere e gratuite. Nel Lazio ci sono diverse terme dove si accede gratis e sono dei posti immersi nella natura che oltre a fare bene al corpo e allo spirito fanno bene anche alla vista. Già perché paesaggi incontaminati di questo genere non si trovano con facilità. Altre sono invece a pagamento, ma per immergersi in una piscina meravigliosa all’aperto in pieno inverno e stare benissimo, conviene. Ecco dunque dove andare per un tuffo bollente!

La piscina termale vicino Roma