Terme gratis a due passi da Roma: l’autunno in relax è più che low cost

Weekend alle terme vicino Roma o anche solo una gita di un giorno. Dove andare per immergersi in acque calde e gratis (o quasi)

Quando arrivano i primi freddi non c’è niente di meglio che potersi immergersi in una vasca di acqua calda. Magari in una cornice naturale spettacolare e magari senza nemmeno spendere nulla, o quasi. L’Italia è piena – per nostra fortuna – di sorgenti termali e ce ne sono diverse nel Lazio. A due passi di Roma ci sono terme meravigliose dove poter andare anche solo per una gita.

Se state cercando cosa fare in uno dei lunghi weekend d’autunno o inverno abbiamo selezionato per voi alcune terme vicino Roma gratis. Abbiamo scelto anche alcune a pagamento perché ne valgono veramente la pena. Coccolarsi con una giornata alle terme è il modo migliore per iniziare l’autunno.

Terme gratis vicino Roma: dove andare

Una delle cose belle dell’autunno sono le terme. Già perché è questa la stagione in cui si può apprezzare di immergersi in acqua calda e allo stesso tempo si può stare all’aperto senza soffrire troppo il freddo.

È vicino Roma ci sono terme bellissime e gratuite. Se state pensando dunque dove andare questo weekend segnatevi questi luoghi.

Le terme più belle e gratis vicino Roma sono le terme di Saturnia. Sì, è vero sono in Toscana in Maremma, ma ci si arriva con poco più di un’ora di strada dalla Capitale. Ma soprattutto sono terme talmente belle che ne valgono la pena.

D’altronde sono fra le più belle d’Italia: uno scenario mozzafiato nella natura in una piscina degradante con cascate.

A Viterbo ci sono le famose terme dei Papi. Una stupenda piscina con acqua caldissima aperta nel weekend anche di notte. Questo centro termale è però a pagamento. Ma vi assicuriamo che sono soldi ben spesi. Ma se volete qualcosa di gratuito non preoccupatevi.

Nella zona di Viterbo ci sono le Terme del Bullicame. Ad appena 3 km dalla città della Tuscia si trovano queste due piscine di acqua molto calda. Qui c’è anche un cratere naturale dove l’acqua ribolle e si trova una stele che riporta i versi di Dante. Non a caso visto che il paesaggio è a metà strada fra luna e inferno.

A poca distanza dalle terme del Bullicame si trova piscina Carletti. Si tratta di una vasca di acqua termale. L’acqua ha innumerevoli proprietà benefiche ed è molto calda. Le terme sono a libero accesso e sono molto apprezzate dai viterbesi.

Nei dintorni di Civitavecchia, a metà strada verso Tolfa, ci sono le terme della Ficoncella. Sono a ingresso gratuito o con una minima offerta. Offre piscine termali immerse nella campagna.

Vicino Roma ci sono poi altri impianti termali a a pagamento come Tivoli Terme. Ma farsi qualche chilometro in più per risparmiare sulle terme e immergersi in un paesaggio da favola e gratis ne vale decisamente la pena.