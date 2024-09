Dove andare a Capodanno in Europa spendendo poco

Festeggiare l’arrivo del nuovo anno in una città europea. Ecco dove andare a Capodanno in Europa senza spendere troppo

Iniziare il nuovo anno in un’altra città all’estero tra fuochi d’artificio e panorami spettacolari è uno dei modi migliori per festeggiare il Capodanno, ma spesso si rivela anche uno dei più costosi. Già perché anche se uno decide di passare la serata dell’ultimo dell’anno in piazza magari organizzandosi con una bottiglia di spumante comprata al supermercato i costi dei voli aerei e degli alloggi dei giorni delle festività natalizie sono piuttosto alti in quasi tutta Europa.

Quasi, tutta, Europa. Ci sono infatti delle città dove i prezzi si mantengono tutto sommato abbordabili sia per quel che riguarda i biglietti aerei che gli hotel. E se pensate che in queste città i festeggiamenti per l’ultimo dell’anno siano sottotono e che ci sia poco da fare vi sbagliate di grosso. Ci sono città europee in cui poter festeggiare capodanno spendendo poco e divertendosi molto. Ecco dunque dove andare per il 31 dicembre 2024 in Europa.

Le città dove festeggiare capodanno 2025 spendendo poco

La domanda è di quelle pesanti che fai a Capodanno. Partire è sicuramente una delle risposte migliori da dare Ma dove andare? Le capitali europee più famose come Londra o Parigi o Berlino sono meravigliose Ma sono anche molto care specialmente a Capodanno. Ecco perché vale la pena andare in città alternative e molto economiche lontane dal mainstream di Londra ma molto divertenti.

Abbiamo selezionato cinque città dove poter trascorrere un capodanno low cost cool e divertente Ecco dove andare.

Zagabria

Riga

Lipsia

Salonicco

Cracovia

Zagabria la regina del Natale è di Capodanno

Zagabria è una città che diventa meravigliosamente addobbata nel periodo delle feste natalizie. Vanta infatti uno dei mercatini più belli d’Europa premiato per diversi anni come il migliore in assoluto. La capitale croata non è soltanto musiche natalizie e decorazioni e anche una città con una ricca scena musicale e una movida scatenata.

La sera di San Silvestro andate in via Tkalciceva è piena di ristoranti e locali, festeggiate la mezzanotte a Piazza Bano e poi potete proseguire fra i tanti locali e discoteche del centro oppure potete divertirvi nell’ice Park più grande di tutto il paese in piazza Re Tomislav.

Se abitate nel nord Italia potete raggiungere Zagabria anche comodamente in auto. Da altrove è consigliabile, ovviamente per accorciare i tempi, prendere un aereo. Ci sono anche voli low cost che arrivano nella capitale croata. Invece per quanto riguarda gli alloggi potrete spendere davvero poco per stare in comodi hotel 4 stelle al centro della città.

Riga capodanno sul Baltico

Preparate a rifarvi gli occhi perché Riga è una città di una bellezza mozzafiato. Rimane ancora una meta alternativa e poco mainstream eppure il suo centro storico e patrimonio dell’umanità unesco. I suoi Palazzi sono uno degli esempi più belli di Art nouveau in tutta Europa e ne vanta il maggior numero in assoluto. Passeggiate fra le bellezze della città fra il castello, la cattedrale, il duomo e la porta svedese. Fateo un giro ai mercatini e poi l’appuntamento per tutti i lettoni e in piazza 11 novembre krastmala. Qui dalle 21:00 fino a tarda notte si alterneranno concerti e dj set poi a mezzanotte di grande spettacolo dei fuochi d’artificio.

Righe è collegata all’Italia con la con Ryanair quindi non vi sarà difficile trovare voli a prezzi accessibili Se non volete prendere l’aereo potete anche scegliere di prendere il treno sicuramente ci metterete di più ma al viaggio è molto suggestivo.

Lipsia la più alternativa e low cost d’Europa

Il New York Times l’ha Incoronata il Place to be della Germania ovvero il posto dove andare ora e la città da vedere. Se è vero che Berlino resta sempre Berlino non perdetevi questa città che dissa tra l’altro solo un’ora e qualcosa di treno dalla capitale tedesca. È una città bella da visitare e con una scena culturale e musicale fra le più vivaci di tutta Europa. La sera del 31 dicembre ci si ritrova in piazza Augustus fra concerti e fuochi d’artificio per festeggiare il nuovo anno. I partiti della techno andarono al club distillery mentre altri andranno nei bar vicino all’università ritrovo di studenti in vena di far festa.

Lipsia è collegata all’Italia con diversi voli low cost e di linea inoltre è facilmente raggiungibile in treno da Berlino ci sono tantissime soluzioni di alloggi Fra b&b e case per studenti.

Salonicco il Capodanno d’Europa scatenato

I greci sanno come come far festa e Salonicco nella prova la seconda città della Grecia è un gioiellino da visitare. Un crocevia di Popoli che vanta testimonianze storiche e archeologiche spettacolari. Fate un giro per andare a vedere la Torre Bianca aghi a Sofia il mercato di Catania e poi se avete tempo non perdetevi il museo archeologico. Prima di sedervi a mangiare fate anche una passeggiata sul lungomare che sarà poi il punto di osservazione per i fuochi di mezzanotte. La notte di capodanno La città è un pullulare di fesse e di locali con tantissimi studenti universitari che da tutta la Grecia e non solo vengono qui per salutare il nuovo anno.

Salonicco è raggiungibile in volo dall’Italia con vettori low cost e i prezzi sono più bassi della capitale Atene non avrete problemi nemmeno a trovare un alloggio a basso costo durante il periodo natalizio.

Cracovia capodanno spendendo poco

Cracovia è una delle città più belle d’Europa suggestiva e affascinante. Ed offre tantissime cose da vedere: girate per il suo centro medievale, visitate il quartiere ebraico, il castello di Wawel, entrate nella Cattedrale di Santa Maria la scena culturale di Cracovia è molto attiva e la città offre davvero tanti spunti tra il passato il presente di arte e storia. Neanche una città che si sa divertire e lo dimostra la notte di capodanno. L’appuntamento è in piazza del mercato qui tradizionalmente si svolge il concerto con lo spettacolo pirotecnico allo scoccare della mezzanotte dopodiché andate nei tanti localini del centro storico molti dei quali si trovano nei piani seminterrati con soffitti a botte.

Cracovia è servita da molti voli low cost a prezzi più che abbordabili anche a cavallo del Capodanno inoltre ha una varietà di alloggi e un ottimo servizio di mezzi pubblici per cui non vi sarà difficile raggiungere il centro da ovunque prendiate il vostro hotel.

Trascorrere capodanno in una Città d’Europa spendendo poco è possibile il consiglio ovviamente è quello di pensarci per te tempo perché anche le città più low cost a ridosso delle festività iniziano ad alzare i prezzi dunque se volete passare l’ultimo dell’anno in una città all’estero andate in una di queste cinque città alternative ed economiche sarà un capodanno bellissimo.