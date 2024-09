Quando prenotare i voli per Natale: la data in cui si risparmia

Volete partire a Natale o a Capodanno? Per risparmiare dovete prenotare il vostro volo in una specifica settimana. Ecco qual è

E certo che hai pagato tanto hai prenotato all’ultimo! Quante volte vi è stato detto e quante effettivamente vi siete accorti che a ridosso della data di partenza i prezzi dei voli erano più alti. Poi quando c’è di mezzo l’alta stagione, sia agosto o Natale, i prezzi decollano. Eppure partire per Natale o Capodanno è il sogno di molti che però viene messo da parte perché troppo costoso. Diciamolo che sì, tutto nel periodo di dicembre costa un po’ di più e basta scavallare il 1 gennaio per vedere i prezzi scendere. Però almeno una volta sarebbe bello partire per Natale senza spendere troppo. Ma come fare?

La strategia per prenotare i voli per Natale senza spendere troppo parte dalla data. Ovvero il periodo in cui si decide di mettersi a cercare i biglietti dell’aereo. Ecco a quanto pare c’è un momento in cui i prezzi subiscono una flessione. E se state pensando ‘ecco lo faccio 4 mesi’ no, avete sbagliato. C’è uno studio che ha valutato l’andamento dell’algoritmo dei prezzi e ha stabilito qual è il periodo più economico per prenotare le vacanza di Natale.

La data più economica per prenotare i voli di Natale

Partire a Natale vuol dire andare a visitare una città vestita a festa, con addobbi, decorazioni e una suggestione unica di questo periodo. New York è una delle più ambite perché la sua solita grandiosità è raddoppiata. L’accensione dell’albero di Natale al Rockfeller Center è emozionante, così come passeggiare per Central Park innevata con tutte le lucine colorate della città intorno. Insomma una meravigliosa esperienza, ma che rischia di costare tantissimo.

Per poter andare a New York a Natale senza spendere un patrimonio, o anche in altre mete natalizie senza lasciarsi un intero conto corrente, bisogna attuare degli escamotage. Uno di questi sul periodo più economico per prenotare il volo per le vacanze di Natale.

Non troppo presto, né troppo tardi questo è il segreto per prenotare un volo aereo senza spendere troppo. E dunque parlando dei voli per Natale e Capodanno, quando è il tempo giusto? Secondo delle analisi fatte negli ultimi anni è risultato che il periodo più economico è intorno al 10 novembre. In questo lasso di tempo fino a circa il 15 novembre, i prezzi dei voli aerei subiscono una flessione verso il basso.

Come risparmiare sulle vacanza natalizie

Quando si tratta di risparmiare sulle vacanze che siano natalizie o estive il consiglio è sempre lo stesso: stare scomodi. Ciò vuol dire partire negli orari peggiori: i voli dell’alba costano meno e se trovate quelli notturni ancora meglio perché sono i più economici in assoluto. Poi ci sono i giorni quando partire: mai nel weekend e anche in questo caso per risparmiare scegliete la scomodità: ad esempio il 25 dicembre anziché il 24 e rientrare magari il 31 dicembre anziché il 1 gennaio.

Per quanto riguarda l’alloggio invece il concetto di scomodità rischia di essere un boomerang. Prenotare un alloggio fuori dal centro città costa solitamente di meno. Nell’esempio di New York un hotel a Manhattan costa molto, ma molto di più che un B&B nel New Jersey. Però quanto poi pagherete di trasporto e quanto tempo impiegherete per arrivare in centro vi farà pentire della vostra scelta. Dunque in questo caso valutate bene le distanze e i costi dei trasporti locali per trovare l’alloggio più economico. Occhio poi alle cancellazioni gratuite che innalzano e di parecchio il costo finale.

Con un po’ di attenzione e di pazienza riuscirete a trovare il vostro volo per Natale o Capodanno senza spendere troppo.