Cosa potete portarvi via dalla camera d’hotel e nessuno può dirvi nulla

In albergo ci sono molte cose che si possono prendere, ma attenzione non tutte. Ecco cosa rischiate se prendete quello che non va preso e quello che invece potete portarvi a casa

La tentazione, ammettiamolo, almeno una volta è venuta a tutti: vedere quel bel accappatoio così grande e avvolgente che sembrava un peccato proprio non portarlo a casa; poi sembra così facile: lo metti in valigia e esci dall’hotel. Beh avete fatto bene a non cedere a quella tentazione perché prendere l’accappatoio è un reato. E nel momento in cui vi scoprono rischiate davvero grosso.

All’interno di una camera di hotel ci sono tantissimi oggetti: alcuni sono gadget che potete portarvi a casa altri sono oggetti che appartengono invece all’hotel e lì devono restare. Ecco dunque una guida a cosa si può prendere e cosa invece dovete lasciare lì dove lo avete trovato.

Cosa si può prendere da una camera di hotel

Specialmente gli alberghi a 3 e 4 o 5 stelle hanno in camera diversi oggetti per rendere più piacevole il soggiorno del cliente. Ciabattine, un block notes con una penna, il kit da cucito, il kit beauty, poi un phon – a volte è attaccato alla parete altre volte invece no. Una teiera elettrica con filtri tisane te e magari snack vari. Poi ovviamente altri cuscini, coperte asciugamani e l’immancabile accappatoio.

Di queste cose sono talmente alcune possono essere portate via dai clienti le altre vanno lasciate in hotel. Portarsi via degli oggetti che appartengono all’hotel è un reato un reato penale che comporta una multa fino a €1000 e fino a tre anni di detenzione. E ovviamente non ci vuole molto a capire chi può aver compiuto il furto visto che spesso si fa il controllo della camera mentre voi sbrigate le ultime pratiche alla reception.

Dunque posate l’accappatoio e gli asciugamani e vediamo tutto quello che potete portar via da una camera di hotel senza nessuna conseguenza.

Ciabattine

Spazzolini

Shampoo, bagnoschiuma e creme

Spugna

Carta igienica

Sacchetto per lavanderia

Cuffia per la doccia

Pietra pomice

Rasoi e schiuma da barba

Kit cucito

Filtri di tè e tisane

Penne e matite

Block notes

Ombrello

Per per quello che riguarda i prodotti del minibar vanno pagati mentre tutti gli altri oggetti compresi i cuscini – che a quanto pare a molti piace portare via – appropriarsene è un furto e di conseguenza penalmente perseguibile.

Fate incetta dunque di mini shampoo e bagnoschiuma e lasciate stare quello che non si può portare via eviterete spiacevoli conti salati o ancor peggio visite delle forze dell’ordine.