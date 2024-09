Colazione in hotel, si può portare via qualcosa? Come comportarsi

Qual è il galateo nella colazione in hotel? Ci sono regole sul cibo che si prende? Ecco come bisogna comportarsi per evitare brutte figure o peggio conti da pagare

Tutte quelle leccornie da gustare appena svegli. Dai cornetti all’omelette, dalla frutta al pane, affettati, dalo yogurt ad ogni tipo di marmellata, di cereali e torte a non finire. Quanto è buono il buffet della colazione in hotel. Scendere quasi in pigiama con occhiali da sole addosso e assaggiare tutto. E’ talmente tanto e tanto buono che viene voglia di portarsi via qualcosa. D’altronde l’abbiamo pagato, no? Se quel toast che ho preparato lo mangio adesso o lo metto via per il pranzo che differenza fa?

Eppure chi si prepara il pranzo al sacco con il buffet della colazione esce dalla sala con il fagotto nascosto. Perché diciamolo lo abbiamo fatto tutti almeno una volta, ma con la sensazione che forse non va fatto. Ma è così? Siamo autorizzati a portarci via il cibo dal buffet della colazione? Ecco dunque quali sono le regole e come comportarsi. Così sappiamo se il fagotto con i toast lo lasciamo o lo portiamo via con orgoglio.

Colazione in hotel: cosa si può fare e cosa no

Una delle cose belle di andare in hotel è fare la colazione lì. Avere quell’imbarazzo della scelta di tante bontà, sentirsi in diritto di mangiare quanto si vuole o quasi – è il primo pasto della giornata d’altronde e magari si salta il pranzo – poter assaggiare sapori diversi. Insomma fare colazione in hotel ci piace.

Ma come ci si comporta? Il buon senso e l’educazione non dovrebbero mai mancare. Ciò significa non riempiere 3 piatti da portare al proprio tavolo, ma alzarsi semmai ogni volta che si è finito. Prendere tante cose per poi lasciarle sul tavolo senza nemmeno averle assaggiate o solo dopo un morso è poco educato ed un fastidioso spreco di cibo. Se sul tavolo è presente il cestino buttateci dentro i fazzoletti sporchi, le confezioni e quant’altro va nell’immondizia. E infine non arrivate in sala colazione all’ultimo minuto: rispettate gli orari e chi lavora.

Si può portare via del cibo dal buffet della colazione?

La risposta è no. In alcuni hotel, dove evidentemente questa pratica è più diffusa, ci sono dei cartelli dove è esplicitamente scritto di non farlo. Altrove sta alla buona educazione degli ospiti dell’hotel e anche alla grandezza dell’albergo. Se dalla mega hotel con 300 stanze uscite con un cornetto in mano nessuno vi dirà niente, ma se dalla pensione familiare uscite con tre panini, beh qualcosa potrebbero dirvi. Meglio chiedere ed evitare di fuggire con il fagotto.

E poi il bello della colazione è la colazione stessa. Mangiare un panino trafugato dal buffet della colazione a pranzo non avrebbe lo stesso sapore!