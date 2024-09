Per gli appassionati di sagre settembre è un mese ricco di eventi: le date da non perdere

Settembre per chi adora trascorrere le serate alle sagre è un mese ricco di eventi: ecco tutte le date da non perdere.

Il mese di settembre, pur essendo quello che sancisce la fine dell’estate è invece un momento ricco di eventi, anche per gli appassionati dell’enogastronomia. Infatti, il clima è ancora mite e le serate non sono ancora fredde, quindi è possibile stare all’aperto.

Per questo a settembre il calendario si riempie di eventi enogastronomici o più semplicemente di sagre. In giro per l’Italia ce ne sono davvero tante, e per tutti gli appassionati del buon cibo e del buon bere non mancheranno di sicuro le occasioni.

E se durante l’anno in Italia esistono oltre 4000 sagre, quelle di settembre, sarà che sembrano un prolungamento dell’estate, sono sempre le più attese. E non pensiamo solo a castagne e vino perché in giro per la penisola c’è molto molto di più.

Sagre: in Italia a settembre segnati questi appuntamenti

Sparse per l’Italia ce ne sono davvero tante di sagre a settembre. Prima che si affacci l’autunno. Non c’è davvero che l’imbarazzo della scelta. Per scegliere si potrà ragionare o per vicinanza o per gusti. Se ad esempio siete appassionati di porchetta, c’è la sagra di Ariccia in Lazio che si celebra da oltre settant’anni nel prima week-end di settembre.

Per chi ama la cipolla invece, l’Umbria offre la sagra della cipolla a Cannara, nelle date 3-8 e 10-15 settembre. Restando in zona, in Toscana si mangia il cinghiale, in programma fino all’8 settembre.

Gli amanti del pesce invece dovranno spostarsi in Campania, a Pioppi di Salerno c’è la sagra del pesce, altrimenti gli ultimi due week end di settembre in Friuli Venezia Giulia c’è il Lignano Tuna Festival dedicato al tonno.

Per chi ama l’uva e il vino, nelle Marche c’è la Festa dell’Uva di Cerreto d’Esi a Camerano in provincia di Ancona dal 14 al 17 settembre. Ma anche in Molise si tiene una festa a tema, quella dell’Uva di Riccia in provincia di Campobasso nel secondo weekend di settembre. Infine, in Trentino c’è Uva e dintorni, Sabbionara a Trento dal 6 all’8 settembre.

In Lombardia c’è la Sagra del Bitto, un formaggio, a Gerola in provincia di Sondrio il 14 e 15 settembre. In Liguria invece è programmata la Festa dell’amaretto di Sassello a Savona, la seconda domenica di settembre. In Alto Adige il 28 e 29 settembre si celebra lo speck.

Insomma, non c’è che sbizzarrirsi.