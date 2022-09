Autunno stagione di sagre, ce ne sono centinaia ma una è impossibile da perdere

Una sagra dove mangiare qualcosa di incredibile? Siamo a Comacchio e questa festa tradizionale porta in tavola un piatto unico!

Gli appassionati di feste di paese non possono certo perdersi questa sagra dove mangiare qualcosa di incredibile. Stiamo parlando della tradizionalissima sagra dell’anguilla di Comacchio!

Forse non saranno bellissime da vedere, ma le anguille a Comacchio, città lagunare stupefacente, la fanno da padrona. Siete pronti a scoprire questa sagra incredibile?

Quando e come si svolge l’incredibile sagra dell’anguilla

I giorni da segnare sul calendario sono nel fine settimana, precisamente tre weekend consecutivi l’1 e 2 ottobre, l’8 e 9 ottobre, il 15 e il 16 ottobre. In questi giorni a Comacchio non si mangerà solo l’anguilla, ma ci saranno anche tantissime attività dedicate al famigerato capitone!

I visitatori potranno infatti godersi svariate lezioni di cucina, degustazioni guidate e incontri con esperti del mondo delle anguille di Comacchio. Del resto oggi questo piatto è stato declinato in una vera e propria marea di ricette: da quelle esotiche giapponesi, passando a quelle più innovative, ma nostrane, e quelle più tradizionali di tutte. Ma non solo: nelle vie cittadine ci saranno momenti di arte, musica e teatro.

Comacchio, la città delle anguille

Comacchio è la città dove mangiare l’anguilla. Questa incredibile sagra vi permetterà infatti di assaggiare un prodotto tipico e locale, pescato fresco in quei giorni. Oltre alla festa non perdetevi poi un tour alla Manifattura dei Marinati dove capirete meglio la storia che si cela dietro a questo pesce ( e troverete anche degli stand gastronomici dove assaggiarla). Chiudete poi il tour a Comacchio con un giro in barca per ammirare i luoghi simbolo della città.

Nella vita bisognerebbe provare tutto. Anche quello che a primo impatto sembra non convincerci. La sagra dove mangiare l’incredibile anguilla è a due passi, approfittatene per scoprire un sapore nuovo!