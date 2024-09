Trekking, lago, borghi incantevoli: i posti più belli e poco conosciuti a meno di 2 ore da Milano

Quattro luoghi, non troppo distanti da Milano, da visitare in un giorno o per un weekend fuori porta. Tra trekking, laghi e borghi.

Con l’estate che volge al termine e uffici, fabbriche e scuole che riprendono pian piano il loro abituale ritmo, si allontana anche la possibilità di fare viaggi più lunghi alla scoperta di posti mai visti. Questo però non vuol dire rinunciare all’idea di fare un viaggio; ci sono sempre i weekend perfetti da trascorrere fuori città, magari senza allontanarsi troppo e con la possibilità di scoprire posti che altrimenti non si visiterebbero mai.

Quando la bella stagione va via e si torna alla frenesia della vita quotidiana si ritorna anche a quella che per molti è l’abitudine dei weekend fuori porta. Molto spesso non si tratta neanche di trascorre fuori casa il Sabato e la Domenica quanto piuttosto riservare come uscita anche un solo dei due giorni a disposizione; per questo si prediligono mete che non siano troppo distanti dalla propria città, raggiungibili in poco tempo ma che permettano comunque di trascorrere una giornata diversa da solito.

E di idee in questo senso ce ne sono davvero molte; per gli appassionati di montagna e camminate ci sono i trekking con percorsi più o meno insidiosi a seconda del livello di difficoltà in grado di affrontare, ma ci sono anche laghi, giardini con giochi di acque e piante spettacolari e ovviamente i borghi.

Quattro luoghi nei dintorni di Milano da visitare in un giorno

Certo c’è chi preferisce prendere le ferie a fine stagione, magari a settembre ma questo non sempre è possibile e resta solo l’escamotage dei fine settimana fuori porta. Spesso la fuga avviene dalle grandi città; è specialmente in città come Roma, Torino e Milano che il fine settimana rappresenta il momento perfetto per staccare dalla solita routine. E se La Capitale ha i suoi borghi medievali e i laghi, Torino ha i suoi sentieri che permettono di esplorare la flora e la fauna locale, anche la capitale meneghina è circondata da luoghi che si raggiungono in pochissimo tempo e permettono di staccare la spina. Scopriamo allora 4 luoghi distanti circa 2 ore da Milano che possono diventare meta di un weekend fuori porta.

Partiamo dalla montagna. Il provincia di Lecco si trova il Monte Legnoncino, un percorso trekking facile e adatto davvero a tutti anche alle famiglie. Una volta arrivati in cima si può ovviamente godere dello spettacolare panorama offerto, ma c’è anche un ampio area pic nic in trascorrere qualche ora di ristoro.

Ci si deve spostare in provincia di Piacenza per visitare Grazzano Visconti; si tratta di un finto borgo ricostruito in cui però è possibile immergersi appieno nell’atmosfera medievale. Tante le attività proposte oltre i luoghi di ristoro e ovviamente l’ingresso è libero.

Una visita la meritano anche i Giardini di Villa Melzi a Bellagio in provincia di Como. L’atmosfera è quella da favola che solo i giardini sanno offrire. Il biglietto di ingresso ha un costo di 10 euro.

Fuori dall’Italia ma comunque vicinissimo

Infine si sconfina in Svizzera per una vista al Parco Sherrer a Morcote. Si tratta di un Parco botanico rinomato per la diversità della flora oltre che per la presenza di riproduzioni in miniatura di templi buddhisti. Qui l’ingresso è gratuito.