In Piemonte il luogo ideale per fuggire dal caldo: boschi, sentieri e terrazze panoramiche. Vero spettacolo

Continuano i viaggi alla scoperta delle meraviglie d’Italia: in Piemonte un vero spettacolo tra boschi, sentieri e terrazze panoramiche.

Ultimi giorni per sfruttare la bella stagione e godersi momenti indimenticabili di divertimento e relax, sia in compagnia della propria famiglia, dei propri amici o del proprio partner, sia in solitaria. Presto, per molti, ricominceranno gli impegni e il lavoro, ma appena possibile è sempre una buona decisione partire e visitare posti meravigliosi.

Senza spostarci troppo dal nostro paese, l’Italia offre da Nord a Sud meraviglie a livello artistico e culturale; milioni e milioni di turisti arrivano nella nostra penisola anno dopo anno, e anche tanti italiani decidono spesso di spostarsi di città in città per godere in lungo e in largo del proprio paese.

Se cerchi un luogo ideale per fuggire dal caldo, avendo l’opportunità di visitare boschi, sentieri e terrazze panoramiche, questo luogo in Piemonte può fare al caso tuo: un posto magico da aggiungere alla lista delle mete, ecco tutti i dettagli su una meta incredibile del Nord-ovest italiano.

Questo posto spettacolare si trova in Piemonte tra boschi, sentieri e terrazze panoramiche

Chiunque si trovi in Piemonte, in maniera specifica nelle vicinanze del capoluogo regionale, non può mancare di visitare la Collina di Torino, parte delle Colline del Po e che sostanzialmente rappresenta tutta la parte orientale della città. Il luogo offre davvero tantissime cose da vedere, sia per chi ama la natura che per gli amanti dell’architettura.

Oltre a visitare i borghi situati sulla collina, la Villa della Regina, la Basilica di Superga

e Cavoretto (parco in grado di regalare una delle viste più belle sulla città), è possibile godere della vegetazione circostante con diversi boschi e sentieri, in un viaggio esplorativo a 360 gradi tra flora e arte.

Nei dintorni della Collina di Torino è possibile fermarsi in vari ristoranti e trattorie del posto, così da poter cimentarsi anche in un’esperienza gastronomica con i sapori del posto; a tavola, non mancheranno piatti tipici torinesi; tra castelli e B&B, poi, anche scegliere il posto dove soggiornare diventa parte integrante delle attrazioni offerte dal viaggio. Sia per una gita fuori porta che per un soggiorno di più giorni, la Collina di Torino rappresenta un luogo dove poter sfuggire al caos e alla frenesia delle città, oltre al caldo attanagliante dell’agosto italiano.