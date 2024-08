A settembre le vacanze più belle: le mete imperdibili tra città, mare o montagna

Le mete italiane perfette da scoprire a Settembre evitando la folla e lo stress. Tra grandi città, mare e montagna.

Fare la valigia e partire quando tutti sono tornati alla quotidianità. Viaggiare a Settembre sta diventando uno degli periodi preferiti per gli italiani; le scuole riaprono, uffici e fabbriche sono tornati a pieno ritmo e anche la presenza di stranieri diminuisce. Tutto queste rende Settembre il mese ideale per quelle vacanze fatte veramente di relax evitando il fastidioso e sempre più frequente fenomeno del turismo di massa.

Negli ultimi anni, chi può stabilire le ferie quando vuole decide sempre più spesso di evitare le ormai canoniche settimane centrali di Agosto. Si parte a Giugno, nelle primissime settimane di Luglio e poi a Settembre; una decisione dettata da diversi fattori ma, probabilmente, ad incidere sono essenzialmente due: che sia al mare, in montagna o in città ci sono meno turisti e soprattutto i costi sono decisamente inferiori.

In particolare ad attirare è Settembre. Si è ormai in bassissima stagione, il che significa che i prezzi sono decisamente da vacanza low cost, mentre la totale riapertura dei luoghi di lavoro così come delle scuole permette di godere al meglio del luogo scelto, senza l’affollamento che si potrebbe trovare ad Agosto. Ma quali sono le migliori mete italiane per le vacanze settembrine? Scopriamole!

Mare, montagna e città d’arte, dove andare in vacanza a Settembre

Con il meteo che si è fatto sempre più amico negli ultimi anni, si è sdoganata anche l’idea del mare a Settembre. Anche in questo mese le belle giornate ci sono e permettono di godere di un mare pulito e tranquillo. Le mete migliori? Il Salento pugliese, la costa siciliana così come le Cinque terre in Liguria. Parliamo insomma di regioni prese d’assalto in estate piena e con costi che si fanno davvero esorbitanti. Ovviamente in tutti questi casi si può unire il mare alla cultura con visite a città barocche come Lecce, quello arabo-normanno di Palermo e i borghi a picco sul mare delle Cinque Terre.

Chi vuole provare la montagna godendosi le lunghe escursioni in trekking ma evitando il freddo dell’inverno può godersi una vacanza settembrina in Val di Fassa; probabilmente è questo il periodo migliore per visitare le Dolomiti e godersi i suoi meravigliosi panorami.

Un’altra alternativa, sempre di montagna, è il Parco Nazionale del Gran Sasso. Si tratta di uno degli ambienti più montuosi del centro-sud italiano e offre scorci anche qui da mozzare il fiato. Tra i luoghi da non perdere Campo Imperatore, i borghi che fortificati che si trovano in giro per la regione, e per un tuffo diverso dal solito si potrebbe pensare di fare tappa al lago Tenno con le sue splendide acqua turchesi.

I weekend in città d’arte

Ma vacanza può anche voler dire “solo” weekend più o meno lunghi che si possono trascorre nelle città d’arte. Certo ci sono città come Roma in cui l’alta stagione, per prezzi e turisti, è da considerarsi praticamente tutto l’anno, ma ce ne sono altre invece che meritano di essere scoperte soprattutto in questo periodo.

Torino, ad esempio, con i suoi Palazzi e il museo del Cinema oppure Bologna che da città universitaria si ripopola e permette di vivere esperienze culturali di altissimo livello. Ma anche Mantova; poco conosciuta a livello turistico, la città ha comunque molto da offrire soprattutto a Settembre e soprattutto agli appassionati lettori con il festival della letteratura che prende piede proprio nei primi giorni del mese.