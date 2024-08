Questo castello fiabesco si trova proprio in Italia ed è una meta stupenda per settembre-ottobre

In Italia c’è un castello fiabesco che potrebbe essere la destinazione ideale per un viaggio tra settembre e ottobre.

La vacanza estiva è passata, ora c’è il ritorno alla realtà e alla routine di tutti i giorni. Meglio pensare subito alla prossima fuga per vivere il rientro alle attività con maggiore serenità.

Le vacanze sono tra i momenti più attesi dell’anno. Tutti sognano il momento in cui rilassarsi, scoprire nuovi posti, incontrare persone con culture diverse, fuggire dalle preoccupazioni e dalle ansie della vita quotidiana. Giornate perfette, tra relax e divertimento. Poi, però, finiscono e si deve fare i conti con la realtà, gli impegni, le scadenze. Settembre è uno dei mesi più pesanti perché ci sono le attività che ricominciano dopo l’estate.

Quella libertà che si respira durante i mesi più caldi dell’anno inizia ad essere limitata anche a causa delle giornate sempre più corte. Come superare tutto questo? Pianificando il prossimo viaggio, anche solo un weekend lungo che possa spezzare la routine. In Italia abbiamo tantissime mete incredibili da scoprire. Ogni regione è ricca di meraviglie capaci di soddisfare ogni esigenza. Per chi vuole vivere una fiaba suggeriamo un incantevole castello.

Dove si trova il castello fiabesco che toglierà il fiato a grandi e piccini

Pronti per organizzare un nuovo tour delle bellezze italiane? Un’esperienza nuova da vivere riguarda l’esplorazione di un castello incantevole, un edificio fiabesco che lascerà a bocca aperta. Settembre è il mese perfetto per una gita fuori porta ma anche ad ottobre sarà possibile visitare questa meraviglia. Si trova nel cuore dell’Appennino settentrionale, a 407 metri di altitudine. La località è Savignano, Comune di Grizzana Morandi. Qui si trova la Rocchetta Mattei, a 60 chilometri circa da Bologna.

Questo castello fiabesco è una rocca costruita nella seconda metà del XIX secolo. Presenta diversi stili architettonici, dal medievale al moresco, che conferiscono un colpo d’occhio unico. Dimora del Conte Cesare Mattei, citato anche da Dostoevskji ne I fratelli Karamàzov, si erge su un complesso medievale. Una comoda scala conduce al vestibolo, un ippogrifo è a guardia dell’entrata raggiungibile tramite cortile scavato nella roccia.

A completare la fiaba due gnomi a guisa di cariatidi che sostengono lo stipite di una porta. Nel castello c’è anche un catino monolite e uno spettacolare loggiato – Loggia Carolina – in stile orientale. Immancabile il ponte levatoio che conduce alla stanza da letto del Conte, ancora completa di arredi originali. Di fronte c’è la scala delle visioni. Il castello, dunque, è una continua scoperta che lascerà un ricordo indelebile.