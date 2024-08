La giornata perfetta per chi è stanco del mare: al fiume con meno di 5 euro per tutta la famiglia

In estate ci si può rinfrescare non solo al mare, ma anche al fiume: bastano meno di 5 euro e il relax è garantito!

La meta preferita in estate dalla maggior parte delle persone è senza dubbi il mare. Questo perché si tratta della location ideale per rilassarsi, divertirsi e rinfrescarsi nelle giornate più torride. Se, però, ti sei stufato della solita vita da spiaggia, faresti bene a prendere in considerazione quest’alternativa: il fiume.

In pochi ci pensano, eppure si tratta della meta perfetta per trovare un po’ di ristoro e refrigerio e per concedersi una pausa anche breve, senza andare lontano da casa. In tutta Italia, infatti, ci sono tantissimi fiumi balneabili.

Ad ogni modo, quest’oggi vogliamo proporti un’escursione ben precisa che ti costerà meno di 5 euro per tutta la famiglia. Semplicemente incredibile!

La giornata perfetta per chi è stanco del mare: dove andare al fiume con meno di 5 euro

Se sei stanco di andare sempre al mare, sappi che ci sono tantissime alternative che vale la pena considerare per fare gite ed escursioni. Una di queste è il fiume. Di sicuro costa molto meno che la solita spiaggia, dove per due lettini ed un ombrellone per un giorno si arriva a pagare anche 50 euro. Una vera salassata!

Ebbene, se ti trovi in Sicilia o se hai in programma di andarci presto non puoi assolutamente perderti questa tappa pazzesca. La maggior parte delle persone non lo sa, ma sull’isola oltre ad un mare stupendo c’è anche la possibilità di refrigerarsi nell’acqua dolce ad un costo irrisorio. Basta andare alle Gole dell’Alcantara, un parco fluviale di 1928 ettari, il cui ingresso viene meno di 5 euro a biglietto. Insomma, con pochi spicci è possibile trascorrere una splendida giornata immersi nella natura insieme a tutta la famiglia.

In alternativa, sempre in Sicilia, ci sono anche degli altri corsi d’acqua dolce facilmente raggiungibili. Per esempio le Gole di Tiberio, nel cuore delle Madonie. Qui si potrà accedere addirittura gratuitamente al canyon e fare bagni ed escursioni.

In alternativa, c’è anche la Cascata delle Due Rocche, un luogo molto suggestivo dove poter fare il bagno, anche se è consigliato essere prudenti. Infine, vale la pena fare un salto anche al Lago Specchio di Venere a Pantelleria, uno spettacolare lago termale con acque fino a 50 gradi. Come abbiamo potuto vedere, sono davvero tantissime le alternative da prendere in considerazione alla solita giornata al mare e ciò che più conta è che costano tutte meno!