Quattro spiagge paradisiache in Puglia che prima o poi devi conoscere

Non puoi assolutamente perderti queste spiagge della Puglia: le quattro destinazione più belle con sabbia e mare paradisiaci.

Negli ultimi anni la Puglia è andata incontro ad un notevole sviluppo del turismo. Tra le mete più gettonate ci sono senza dubbi Gallipoli, Lecce, Alberobello, Polignano a Mare, Gargano e Rodi Garganico e molte altre ancora.

Ad ogni modo, non puoi dire di essere stato davvero in Puglia se non conosci queste spiagge paradisiache. Tutti dovrebbero andarci almeno una volta nella vita.

Lì la sabbia è bianca e fine e il mare è limpido e cristallino. Un vero sogno ad occhi aperti! Ecco quali sono le destinazioni imperdibili se hai intenzione di fare un viaggio in questa splendida regione italiana.

Quattro spiagge paradisiache in Puglia: assolutamente da non perdere

La Puglia è una delle regioni più belle d’Italia. Lì si mescolano natura, cultura e storia in un perfetto mix tutto da scoprire. Come abbiamo già detto, negli ultimi anni questa regione è andata incontro ad un forte sviluppo del turismo, tanto che alcune località nel periodo estivo sono diventate pressoché inavvicinabili sia per prezzo che per sovraffollamento.

Ad ogni modo, se hai intenzione di fare un viaggio in Puglia e vuoi goderti un mare limpido e cristallino, non puoi assolutamente perderti queste quattro spiagge da sogno.

Torre Santa Sabina: Situata tra Torre Canne e Torre Rossa, questa spiaggia fa parte del comune di Carovigno, in provincia di Brindisi. Qui la sabbia è bianca e finissima. Inoltre, questa località offre una vasta scelta di sistemazioni per godersi appieno una vacanza all’insegna del relax. Torre dell’Orso: è una delle spiagge più famose del Salento e si presenta come una mezzaluna all’interno di due scogliere. Vi si nascondono delle grotte con incisioni in greco e in latino, oltre che i due faraglioni conosciuti come le “Due Sorelle”. Da qui si possono raggiungere la Grotta della Poesia e i famosi faraglioni di Sant’Andrea. Baia dei Turchi: sempre lungo la costa salentina, troviamo questa perla di rara bellezza. Si tratta di un luogo ricco di storia, dal momento che vi avvenne lo sbarco della flotta ottomana che nel 1480 assediò Otranto. La spiaggia è caratterizzata da sabbia chiara e sabbia nera e vi si alternano spiagge libere e private, adatte quindi alle esigenze di qualsiasi tipo di turista. Marina di Pescoluse: si trova sul Mar Ionio ed è una delle località più amate dalle famiglie che vogliono trascorrere una giornata nel vero mare pugliese. La spiaggia è formata da sabbia bianca e fondali bassi e isolotti. Non a caso, la chiamano le “Maldive del Salento” o anche le “Seychelles del Salento”.

In puglia potrai trovare anche delle splendide spiagge adatte ai bambini. Insomma, ce n’è davvero per tutti i gusti!