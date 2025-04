Il Paradiso spoiler finale: duro colpo per Matteo Portelli

Anticipazioni Il Paradiso delle signore episodi finali di stagione: Matteo Portelli è incredulo, la verità lo lascia completamente spiazzato.

Nelle ultime puntate de Il Paradiso delle signore un uomo si è recato nel grande magazzino, per chiedere di Enrico. Parlando con Alfredo gli ha detto di essere un suo amico, ma non ha mai rivelato la sua identità. Poco dopo, in compagnia, si è intrufolato nella casa di Marta Guarnieri, con la speranza di trovare il magazziniere. A quanto pare si tratta dei malviventi che hanno a che fare con il processo in cui Enrico dovrà testimoniare.

La contessa continua a fare progressi. Ad oggi, infatti, dopo aver subìto un’operazione molto delicata, in cui ha rischiato di morire, è fuori pericolo. Ha rilasciato un’intervista a Rosa, in cui ha avuto modo di parlare anche della storia d’amore con Marcello. Matteo, invece, sta cercando di tenersi lontano da Odile, anche se, per questioni di lavoro, sono spesso vicini. Nelle prossime puntate proprio il contabile dovrà fare i conti con un duro colpo.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni ultime puntate: la confessione spiazza Matteo

Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore– come rivelano le anticipazioni- Matteo Portelli dovrà fare i conti con una confessione inaspettata da parte di Guido. A quanto pare i due si troveranno a parlare e il produttore musicale gli dirà di aver trovato il coraggio di ribadire quello che prova ad Odile. In passato Guido e la figlia della contessa sono stati insieme, poi si sono persi di vista e soltanto di recente si sono ritrovati.

Guido, a quanto pare, confesserà al contabile di non voler perdere la ragazza per la seconda volta. Sarà un duro colpo per Matteo, dato che voleva parlare con Odile dei suoi sentimenti. In un confronto con Marcello, gli aveva infatti raccontato di aver capito di amarla. Suo fratello lo aveva spinto a farsi avanti, ma all’ultimo minuto, a causa della presenza del suo ex, aveva deciso di fare un passo indietro ed annullare la cena.

Rita, invece, dopo alcune settimane di distanza, tornerà a Milano, con l’intenzione di rivelare al Paradiso il piano di Tancredi. La giovane era stata assunta dall’imprenditore come spia. Era stata proprio lei a rubare le bozze del vestito principale della nuova collezione realizzata da Botteri. Abito che poi è stato copiato da Giulia Furlan. A quanto pare l’ex venere confesserà alle sue ex colleghe e a Marcello e Roberto di aver collaborato con Sant’Erasmo.