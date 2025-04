Voli low-cost: quest’estate Skyscanner fa risparmiare tutti con la funzione nascosta – viagginews.com

Risparmiare è sempre più semplice con Skyscanner: la piattaforma ha da poco introdotto una funzione di scansione intelligente: dove trovarla.

I viaggiatori più esperti lo sanno eccome: Skyscanner è una vera chicca per il low cost. E no, non si tratta solamente di trovare un volo al minor prezzo.

Il vero risparmio arriva sapendo usare tutto quello che offre: si parte dalla ricerca ‘Ovunque’, perfetta per chi è disposto a partire verso qualsiasi meta pur di spendere meno, al calendario dei prezzi, che permette di visualizzare in un colpo solo i giorni più convenienti per volare. E poi c’è il ‘mese più economico’, una delle funzioni più sottovalutate, ma anche tra le più efficaci, per chi può permettersi una certa flessibilità.

Ora, a questi si aggiunge un sistema che intercetta i ribassi reali dei voli, quelli che scendono almeno del 20% rispetto alla settimana precedente. Una funzione che vale la pena conoscere, perché potrebbe farci risparmiare ancora di più, senza dover passare ore a controllare ogni giorno i prezzi.

Come funziona davvero Skyscanner Drops

Skyscanner è ormai una tappa obbligata per chi vuole partire. E da poco ha lanciato un nuovo strumento pensato per farci risparmiare ancora di più: si chiama Drops.

Ma come funziona davvero? Skyscanner scansiona milioni di voli ogni giorno. Con Drops, fa qualcosa in più: controlla i prezzi per 7 giorni e segnala solo quelli che sono scesi almeno del 20%. Non si parla quindi di offerte finte o di sconti inventati: sono voli che hanno davvero subito un taglio nell’ultima settimana. Un po’ come quei siti che smascherano i finti sconti di Amazon.

Facciamo un esempio pratico. Una settimana fa un volo Milano–Barcellona costava 150€. Oggi, grazie al monitoraggio, costa 115€. Questo calo del 23% lo fa finire nella sezione Drops: noi vediamo che il prezzo è realmente sceso e possiamo decidere di prenotare prima che i posti finiscano. Non sarà per forza il volo più economico in assoluto, ma sappiamo che costa molto meno rispetto a pochi giorni fa, e questo è garantito.

La sezione Drops non è subito visibile nella home. Se navighiamo da smartphone (app aggiornata), la troviamo nella barra in basso o tra i suggerimenti. Da browser, invece, compare scorrendo nella pagina dei voli, vicino a ‘Last minute’ o ‘Ovunque’, a volte sotto nomi come ‘Tariffe in calo’ o ‘Sconti recenti’.

Piccola nota: i voli Drops riguardano solo andata e ritorno per un passeggero in Economy, e partono di solito dai grandi aeroporti.

Se devi prenotare per più persone e il prezzo sale, conviene procedere a bloccare subito i posti, magari dividendo l’acquisto in più prenotazioni da un viaggiatore l’uno. Un po’ macchinoso, ma il risparmio può valerne la pena.