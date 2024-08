Caretta caretta, le spiagge italiane dove nidificano

In Italia ci sono diverse spiagge dove è possibile ammirare la nidificazione di questo esemplare, dove andare per godersi lo spettacolo.

Se non si vuole raggiungere l’isola delle tartarughe, in Italia ci sono tantissime spiagge dove poter vedere le caretta caretta e assistere allo spettacolo emozionante della schiusa dalle uova, per chi non l’ha mai visto vale la pena ammirare questa cosa almeno una volta nella vita perché è davvero qualcosa di sensazionale.

Nella perla del Mediterraneo, che sarebbe l’isola di Linosa, ad esempio, è possibile ammirare la caretta che nuota nel mare. Ma vedere tutte le uova deposte in spiaggia che a poco a poco si rompono è qualcosa di davvero unico e in Italia le spiagge dove avviene questo “miracolo della natura” per fortuna sono moltissime.

Le spiagge in Italia dove veder nascere le caretta caretta

L’estate 2024 ha visto aumentare ancora di più in Italia i nidi di caretta caretta a tal punto che si è parlato di un vero e proprio boom nel Mediterraneo Occidentale. Da maggio a luglio 2024 sono stati censiti 404 nidi, che probabilmente aumenteranno ancora di più nelle prossime settimane.

In Italia sono diverse le Regioni che hanno la “fortuna” di ospitare i nidi della caretta caretta, che sono classificate in base al numero di nidi che hanno:

La Sicilia con 129 nidi;

La Calabria con 107 nidi;

La Campania con 71 nidi;

La Puglia con 61 nidi;

La Toscana con 15 nidi;

Il Lazio con 9 nidi;

La Basilicata con 5 nidi;

La Liguria con 3 nidi;

La Sardegna con 2 nidi;

Il Molise con 1 nido;

Le Marche con 1 nido.

Il report sopracitato è stato effettuato da Legambiente, sembrerebbe che la Puglia quest’anno ha conquistato il quarto posto e ha visto un importante aumento dei nidi di caretta caretta. Molti nidi sono stati trovati sulle spiagge di Salina dei Monaci, Manduria, Marina di Pescoluse, Ugento, Torre Pali, Gallipoli, Torre San Giovanni, Salve, Torre Mozza, Manduria, Brindisi, Ginosa Marina e Marina di Mancaversa.

L’Italia ha registrato un aumento di questi nidi negli ultimi anni anche grazie agli sforzi di monitoraggio che hanno consentito di ritrovare appunto le uova delle caretta caretta, così da poterne registrare la presenza. Grazie all’enorme lavoro di tantissimi volontari è stato possibile non solo compiere questa classificazione, ma anche tutelare le aree in cui questa specie di tartarughe va a deporre le loro uova.

Praticamente, per osservare quello che può essere definito un vero e proprio spettacolo della natura, c’è l’imbarazzo della scelta. Se già si è scelta la meta delle proprie vacanze, basterà vedere se coincide con le regioni indicate nell’elenco e cercare il luogo dove ammirare questa meraviglia.