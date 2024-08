3 mete di mare per gli over 60, i posti perfetti dove andare

Gli over 60 sono il target che preferisce vacanze al mare rilassanti, anche in luoghi incontaminati, senza stress e lontani dal caos.

E’ tempo di vacanze e di partire per luoghi unici e incantevoli. Gran parte degli over 60 ormai preferisce viaggiare nei periodi di non altissima stagione, dunque agosto. Molti magari sono già in pensione e quindi non legati a vincoli di pensione, motivo per cui possono scegliere anche periodi dove c’è meno affluenza, come giugno o luglio. Scopriamo tre mete perfette per questo target.

Che viaggino soli, in gruppo o in coppia, molti over 60 non solo optano di viaggiare al di fuori di agosto per risparmiare, ma anche per trovare meno caos nei luoghi scelti. In Italia ci sono tre posti perfetti per chi ha voglia di staccare la spina, è alla ricerca di un mare perfetto e di un luogo poco incasinato e mondano.

Tre mete per il mare per gli over 60, dove andare

Tre posti in Italia sono perfetti per gli over 60 che hanno voglia di viversi una vacanza rilassante in un periodo in cui l’affluenza è minima e possono godere di tutte le meraviglie, senza doversi vivere il caos tipico di agosto che affolla bene o male ogni location di mare.

Partiamo dalla Liguria, qui ci sono moltissime destinazioni perfette per chi ha quest’età. In primis le Cinque Terre, dove tra mare e natura si potrà godere di panorami mozzafiato, buon cibo e fare escursioni davvero stupefacenti. Ci sono poi tantissime spiagge belle nelle Cinque Terre, praticamente c’è solo l’imbarazzo della scelta. In Liguria si può scegliere anche Genova per una vacanza in un periodo non troppo caldo, una città che offre davvero tantissimo.

Passiamo poi alla Sicilia, una delle regioni che tra mare e cultura offre di più i Italia. Da Palermo ad Erice, passando per Trapani e Ortigia, ci possono organizzare veri e propri tour per non perdersi davvero nulla. Tra giugno e luglio, inoltre, l’affluenza è decisamente ridotta rispetto ad agosto, che purtroppo è il mese preferito da tutti. Ci sono poi le isole, vere perle da conoscere. Come Ustica, l’isola a largo di Palermo, o Favignana infine le isole Eolie.

Un’altra regione che ha diverse mete perfette per gli over 60 è la Sardegna, dove il mare è cristallino e meraviglioso anche ad agosto, per cui nei periodi di bassa stagione è un vero incanto. Da Villa Simius a Porto Rotondo, ci sono litorali davvero favolosi, come l’oasi di Bidderosa, che si trova nel tratto Centro-Est o la zona di Chia, con Cala Cipolla. Anche qui c’è un’isola che un vero e proprio gioiello, quella di San Pietro, Carloforte, con spiagge meravigliose e una natura incontaminata.