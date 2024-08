Le spiagge più belle di Lanzarote, una delle isole delle Canarie, rinomata meta turistica grazie al clima sempre caldo, ai paesaggi vulcanici e alla natura incontaminata.

Lanzarote, una delle isole più affascinanti dell’arcipelago delle Isole Canarie, è celebre per i suoi paesaggi vulcanici mozzafiato e per le sue spiagge di rara bellezza. Situata nell’Atlantico, al largo della costa nord-occidentale dell’Africa, Lanzarote offre una varietà di spiagge che soddisfano ogni tipo di esigenza, adatte sia a chi cerca relax e tranquillità che a chi desidera una vacanza più avventurosa.

Dalle spiagge calme e dorate di Playa Papagayo e Playa Blanca, alle onde imponenti di Playa de Famara fino ai paesaggi remoti di Playa de las Conchas, ogni angolo dell’isola ha qualcosa di unico da offrire. In questo articolo andiamo alla scoperta di alcune delle spiagge più belle e suggestive di Lanzarote, ognuna con le sue peculiarità.

1) Le spiagge più belle di Lanzarote: Playa Blanca

Playa Blanca, situata nella parte meridionale di Lanzarote, è una delle spiagge più celebri dell’isola. Conosciuta per le sue acque cristalline e la sabbia fine e dorata, Playa Blanca è una meta ideale per chi cerca una giornata di relax al sole.

Il suo ambiente tranquillo è perfetto per famiglie e coppie, mentre le acque calme sono ottime per nuotare e fare snorkeling. La zona circostante offre un’ampia scelta di ristoranti e negozi, rendendola una destinazione ideale per unire una giornata di mare con una passeggiata sul lungomare.

2) Playa Papagayo, tra le spiagge più suggestive di Lanzarote

Nascosta all’interno del Parco Naturale di Los Ajaches, Playa Papagayo è una delle spiagge più iconiche di Lanzarote. Questa baia di sabbia dorata è circondata da spettacolari scogliere vulcaniche che creano un ambiente intimo e protetto. L’accesso alla spiaggia richiede un breve percorso a piedi e una piccola tassa di ingresso al parco naturale, ma la bellezza incontaminata di Playa Papagayo giustifica ogni sforzo.

Le acque turchesi e la sabbia finissima rendono questo luogo ideale per il relax e per il nuoto. La spiaggia è anche un ottimo punto di partenza per escursioni di snorkeling, grazie alla ricca fauna marina.

3) Playa de Famara, una spiaggia ideale per chi fa surf

Situata sulla costa nord-occidentale di Lanzarote, Playa de Famara è una lunga distesa di sabbia che si estende per circa sei chilometri. Questa spiaggia è particolarmente amata dai surfisti per le sue onde potenti e le condizioni ideali per il surf. La sua bellezza selvaggia è accentuata dalle spettacolari scogliere che la circondano e dal panorama mozzafiato del vulcano di Famara sullo sfondo.

Oltre al surf, Playa de Famara è perfetta per lunghe passeggiate sulla spiaggia e per ammirare tramonti spettacolari. Le onde e il vento rendono la spiaggia meno adatta per il nuoto, ma eccellente per altri sport acquatici.

4) La spiaggia di Playa de las Conchas

Playa de las Conchas, situata sull’isola di La Graciosa, raggiungibile con un breve tragitto in traghetto da Lanzarote, è una delle spiagge più remote e incontaminate dell’arcipelago. Questa spiaggia di sabbia dorata è circondata da un paesaggio desertico e offre acque limpide e tranquille, ideali per una giornata di relax.

La bellezza di Playa de las Conchas è accentuata dalla sua posizione isolata, che garantisce tranquillità e pace lontano dalla folla. Le sue acque sono perfette per nuotare e fare snorkeling, mentre il paesaggio circostante offre l’opportunità di esplorare l’area in bicicletta o a piedi.

5) Le spiagge più comode di Lanzarote: Playa Honda

Playa Honda, situata vicino ad Arrecife, capoluogo di Lanzarote, è una spiaggia con un’atmosfera più urbana ma altrettanto affascinante. Con la sua sabbia dorata e le acque tranquille, è un ottimo posto per trascorrere una giornata al mare senza allontanarsi troppo dai servizi e dalle comodità della città.

Playa Honda infatti è ben servita da ristoranti, caffè e negozi e offre un mix ideale di relax balneare e vita cittadina. È una scelta popolare tra i residenti e i turisti che desiderano una spiaggia facilmente accessibile, ma comunque affascinante.

6) Playa de El Reducto, ideale per le famiglie

Anche Playa de El Reducto, situata ad Arrecife, è un’altra spiaggia urbana che si distingue per la sua bellezza e comodità. È una delle spiagge più frequentate dell’isola, grazie anche alla sua vicinanza al centro città.

La spiaggia è ben attrezzata con servizi e strutture ed è quindi l’ideale per le famiglie e per coloro che cercano una giornata di relax senza doversi spostare troppo dal centro. La presenza di una passeggiata lungomare consente di godere di piacevoli passeggiate con vista sul mare.

7) Le piscine di Playa de Los Charcos

Playa de Los Charcos è una delle spiagge più affascinanti di Lanzarote, ed è situata vicino al villaggio di El Cuchillo, famosa per le sue piscine naturali formate dalle rocce vulcaniche quando la marea è bassa. Questo angolo unico di Lanzarote offre un’esperienza balneare diversa, con acque tranquille ideali per il nuoto e per la scoperta della fauna marina locale.

Le formazioni rocciose creano piccole lagune che offrono riparo dalle onde e sono perfette per famiglie con bambini. Il paesaggio circostante è caratterizzato da una vegetazione tipica dell’isola, che contribuisce alla bellezza naturale di questa spiaggia.

Che tu sia in cerca di relax, avventura o di una full immersion nella natura, le spiagge di Lanzarote rappresentano una meta imperdibile per chi desidera esplorare una delle destinazioni costiere più affascinanti dell’Atlantico.