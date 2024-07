Se sei un viaggiatore single in cerca di una vacanza memorabile, ecco tre crociere che potrebbero essere la scelta perfetta per la tua prossima avventura.

Chi è solo lo sa: ci sono tante destinazioni perfette per una vacanza da single, e anche spiagge adatte ai single che aspettano la bella stagione per vivere nuovi entusiasmanti flirt. Tra i single che in vacanza cercano sia il relax che l’avventura, ma anche l’opportunità per fare nuove conoscenze, sono sempre più di tendenza le crociere.

Questi viaggi all’insegna delle emozioni e del divertimento offrono l’opportunità di esplorare il mondo in modo unico, con la possibilità di incontrare persone con interessi simili in un ambiente rilassato, tra aperitivi e serate in discoteca. Se sei un viaggiatore single, in questo articolo ti proponiamo tre diverse crociere proposte dalle più rinomate compagnie di navigazione, con itinerari progettati per offrire esperienze indimenticabili e favorire la socializzazione tra chi viaggia da solo.

Crociere per single, un modo fantastico per viaggiare da soli

Una crociera dedicata ai single offre tantissime opportunità per fare nuove conoscenze, con giornate piene di appuntamenti, divertimento e sorprese entusiasmanti. Ogni attività a bordo diventa un’occasione per incontrare nuovi amici e godere di esperienze condivise. Che tu preferisca praticare sport all’aria aperta, una sessione di fitness in palestra, un tuffo in piscina oppure, perché no?, un trattamento di bellezza, su una nave da crociera c’è sempre qualcosa da fare.

Alcune compagnie propongono anche corsi di danza e dimostrazioni culinarie in modo che ognuno possa trovare l’intrattenimento che preferisce. Tra eventi speciali, attività sociali e la possibilità di esplorare luoghi straordinari, le crociere per single sono un’esperienza da vivere. Quindi, se sei pronto a salpare per la tua prossima avventura, eccoti tre idee di crociere per single: preparati a vivere un viaggio che potrebbe cambiare la tua vita.

1) Crociera per single ai Tropici

Costa Crociere propone varie crociere per single. Una di queste è un itinerario di 16 giorni a bordo della Costa Fortuna, con partenza da Savona, che ti condurrà attraverso una serie di destinazioni incantevoli, ognuna con il proprio fascino e le proprie attrazioni. La prima tappa è Marsiglia, la seconda città della Francia che offre un mix di storia e modernità. Puoi visitare il Porto Vecchio, la Basilica di Notre-Dame de la Garde e passeggiare per i pittoreschi quartieri del centro storico. Dopo un giorno di navigazione si arriva a Malaga, in Spagna. Qui puoi scoprire il centro storico, visitare la Alcazaba e il Museo Picasso, e godere le spiagge soleggiate della Costa del Sol. Segue un’altra giornata a bordo, dove potrai dedicarti alle tue attività preferirete poi si arriva a Funchal, sull’isola di Madeira. Goditi i giardini botanici, il mercato locale e la vista panoramica dalla cima del Monte.

Si prosegue poi per Santa Cruz de Tenerife, la capitale delle Canarie, famosa per le sue spiagge, il Parco Garcia Sanabria e l’architettura coloniale. A questo punto la Costa Fortuna attraversa l’Oceano Atlantico e dopo quattro giorni di navigazione arriva a St Maarten, splendida isola caraibica divisa tra Francia e Paesi Bassi, nota per le sue splendide spiagge e la vita notturna vivace. Il giorno dopo si sbarca a Martinica, dove potrai scoprire la cultura creola, i mercati colorati e le bellissime spiagge bianche di quest’isola tropicale. La crociera termina a Guadalupa, un altro gioiello dei Caraibi, dove puoi esplorare le meraviglie naturali, dalle cascate alle foreste tropicali, e godere di una cucina locale unica.

2) Tour del Mediterraneo con Royal Carribbean

Tra le crociere per single proposte da Royal Carribbean abbiamo scelto un itinerario di 11 giorni con partenza da Ravenna, ideale per esplorare alcune delle località più affascinanti del Mediterraneo. La prima tappa è Kotor, nel Montenegro, situato in una delle baie più belle del Mediterraneo, dove potrai scoprire la città vecchia, patrimonio dell’UNESCO, e passeggiare tra le sue stradine medievali con vista sulle mura della città e il fiordo. Il giorno successivo si arriva a Dubrovnik, in Croazia, soprannominata la “Perla dell’Adriatico”. Tra i luoghi da non perdere, le mura della città vecchia, la Cattedrale dell’Assunzione, capolavoro dello stile barocco e il Palazzo del Rettore con i suoi tesori storici e i monasteri domenicano e francescano.

Dopo un giorno di navigazione si arriva a Mykonos, isola greca famosissima per le sue spiagge e per la vivace vita notturna, dove potrai esplorare le case bianche e blu del centro e godere il sole e il mare. La tappa successiva è Santorini, altra isola dove ammirare i panorami mozzafiato delle caldere e delle case bianche, e godere le sue spiagge vulcaniche e i tramonti spettacolari. Il giorno dopo la crociera fa tappa ad Atene. Un’occasione imperdibile per visitare i luoghi storici come l’Acropoli e il Partenone, e passeggiare nel vivace quartiere di Plaka. Dalla Grecia si prosegue verso la Turchia, a Efeso, dove si possono ammirare i resti antichi della città tra cui il Tempio di Artemide e il Teatro Romano, immersi nella storia. La crociera si conclude a Spalato, in Croazia, incantevole città patrimonio mondiale dell’UNESCO.

3) Crociere per single, alla scoperta del Nord Europa

La terza crociera per single che abbiamo scelto è quella proposta da MSC Crociere a bordo della MSC Preziosa. Questa crociera di 7 notti con partenza da Amburgo ti offre l’opportunità di visitare alcune delle principali città del Nord Europa, ognuna con il proprio fascino. La prima tappa è Rotterdam, città dall’architettura innovativa, ricca di musei e con il più grande porto d’Europa. Si prosegue poi per Zeebrugge, Belgio.

Da qui puoi visitare Bruges, una città medievale famosa per i suoi canali, le piazze pittoresche e l’architettura gotica. Dal Belgio si arriva a Le Havre, in Francia. Puoi approfittarne per visitare Parigi, distante solo un’ora di treno. Il giorno successivo la crociera fa tappa nella storica città di Southampton, nel Regno Unito, con possibilità di escursioni a Londra e nei dintorni. Dopo un giorno di navigazione, infine si rientra ad Amburgo. Puoi visitare la città e scoprire la sua vivace vita notturna, i canali e i mercati storici. Scegli tra queste crociere per single quella che fa più al caso tuo, e vivi l’avventura che hai sempre desiderato!