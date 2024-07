Viaggio di coppia in Thailandia, dove andare e cosa scegliere – Viagginews.com

La Thailandia è la meta perfetta per un viaggio romantico, con scenari da mozzare il fiato, il romanticismo e l’intimità saranno assicurati.

La Thailandia è un luogo meraviglioso è soprattutto è il posto ideale per godersi una bella vacanza di coppia. Da qualche tempo il governo ha abolito il pass per entrare nel paese, quindi andare in Thailandia ora non è mai stato così facile, cosa che rende un viaggio in questo posto ancora più semplice del passato.

Ci sono moltissimi luoghi da visitare in Thailandia, un paese unico che offre esperienze meravigliose. Ricco di fascino e paesaggi meravigliosi, è una delle mete preferite per organizzare un bel viaggio. Ci sono un’infinità di posti e isole da poter visitare, per questo è bene avere una panoramica precisa prima di partire.

Thailandia, la meta preferita dalle coppie: dove andare

La Thailandia è una meta perfetta per una coppia che vuole viversi un viaggio romantico, che sia solo una vacanza o un viaggio di nozze, ci sono luoghi dove la natura disegna cornici uniche.

Isole Similan – questo è il luogo ideale per una bella fuga romantica, delle isole splendide con spiagge incontaminate e fondali che lasciano senza parole. Impossibile perdersi una gita in barca dove lasciarsi trasportare tra tante meraviglie;

– questo è il luogo ideale per una bella fuga romantica, delle isole splendide con spiagge incontaminate e fondali che lasciano senza parole. Impossibile perdersi una gita in barca dove lasciarsi trasportare tra tante meraviglie; Koh Koodb – quest’isola è un vero paradiso naturale, non solo per le spiagge ma anche per la giungla che la abita, una passeggiata al tramonto con il proprio partner in uno di questi luoghi sarà un’esperienza unica;

– quest’isola è un vero paradiso naturale, non solo per le spiagge ma anche per la giungla che la abita, una passeggiata al tramonto con il proprio partner in uno di questi luoghi sarà un’esperienza unica; Udon Thani – Red Lotus Sea (Talay Bua Daeng) – è un piccolo gioiello nascosto, che spesso non viene considerata dai turisti. Invece è il luogo perfetto per un’esperienza straordinaria, con antichi templi e pagode splendide;

– è un piccolo gioiello nascosto, che spesso non viene considerata dai turisti. Invece è il luogo perfetto per un’esperienza straordinaria, con antichi templi e pagode splendide; Lampang – questo luogo è l’ideale per le coppie amanti delle escursioni e delle vacanze con lo zaino in spalla, ci sono moltissimi percorsi da fare per visitare posti unici;

– questo luogo è l’ideale per le coppie amanti delle escursioni e delle vacanze con lo zaino in spalla, ci sono moltissimi percorsi da fare per visitare posti unici; Nakhon Ratchasima – se si vuole vivere una vacanza indimenticabile, di quelle che non si dimenticheranno mai, questo è il posto perfetto. Oltre ad avere molte cose da fare e visitare, è una città dove bisogna immergersi totalmente. Dal mercato locale, dove acquistare sete pregiate ai piatti tipici da provare, vale davvero la pena visitarla.

Per un viaggio di coppia in Thailandia ci sono davvero tante destinazioni da scegliere, dalla vacanza più tranquilla e rilassante, fino a qualcosa di maggiormente avventuroso, ma anche gite culturali e chi ne ha più ne metta.