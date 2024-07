Quali documenti occorrono per andare in Grecia e non rischiare il rimpatrio

In questo articolo andiamo a chiarire quali sono documenti che servono per poter andare in Grecia senza problemi o rischiare di esseri rispediti indietro.

La Grecia è una delle mete più amate dai turisti di mezzo mondo e sono tanti i motivi che spingono gli amanti del mare e della cultura a fare un viaggio o a trascorrere qualche giorno di vacanza in questo Paese del Mediterraneo.

Trascorrere le vacanze in Grecia permette di godere di paesaggi spettacolari e molto variegati che vanno dai monti al mare, dalle città storiche ai piccoli villaggi nelle isole composti da comunità di pescatori. Ma prima di entrare in Grecia occorre essere in regola con i documenti, allora ecco tutto quello che dovete sapere per non rischiare il rimpatrio.

Come entrare in Grecia regolarmente, quali sono i documenti necessari

Avete scelto una delle bellissime isole della Grecia per andare in vacanza e godere di meravigliose spiagge mozzafiato, con acque cristalline e sabbia dorata? Oppure amate la cultura greca e volete andare a visitare i tantissimi siti archeologici presenti? Uno tra tutti l’Acropoli di Atene, poi il sito archeologico di Delfi e il Palazzo di Cnosso a Creta sono i più visitati e meritano di certo una capatina. Ma forse volete semplicemente gustare sul posto il cibo greco delizioso per assaporare i sapori autentici del luogo?

Qualsiasi sia il motivo del vostro viaggio in Grecia è certo che occorre essere provvisti prima di tutto dei documenti giusti per poter passare tranquillamente i controlli e andare verso la destinazione turistica scelta. Fosse anche per una due giorni ad Atene.

Dal momento che il Paese fa parte dell’Unione Europea e dunque aderisce all’accordo di Schengen, per entrare sul suo territorio occorre esibire un classico passaporto oppure una carta di identità valida per l’espatrio. Ovviamente il documento deve essere in corso di validità e non è necessario alcun visto d’ingresso. Non è invece accettata la patente di guida. Inoltre se si ha una

Ricordiamo che la ricevuta della Carta di Identità Elettronica (CIE) che si riceve al momento della richiesta della nuova tessera non è utilizzabile come documento di viaggio. In realtà quello è da usare solo come documento di identificazione all’interno del territorio nazionale.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare sia l’Ambasciata che il Consolato della Grecia presente in Italia oppure chiedere direttamente al proprio Agente di viaggio.

Le notizie che avete potuto approfondire leggendo questa piccola guida sono elaborate dalle schede presenti sul sito viaggiare sicuri del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.