Le mete ideali per una vacanza in Spagna con i bambini, dalle città con musei interattivi ai parchi avventura, fino alle splendide spiagge.

La Spagna è una delle destinazioni turistiche più affascinanti d’Europa perché offre ai suoi visitatori la possibilità di vivere una serie esperienze diversificate. Nota per la sua ricca storia, la cultura e le tradizioni, la Spagna una meta ideale anche per le famiglie che viaggiano con i bambini.

Dalle spiagge dorate della Costa del Sol alle città ricche di attrazioni come Madrid, la capitale, Barcellona, Siviglia, Granada, passando per territori altrettanto affascinanti come le Asturie, sono davvero molte le possibili destinazioni family friendly per una vacanza in Spagna, e in questo articolo ne scopriamo insieme alcune.

Spagna, i musei per i bambini

Barcellona è una città vivace e affascinante, con una ricca cultura e numerose attrazioni adatte alle famiglie. Il Parco Güell, progettato da Antoni Gaudí, è un paradiso per i bambini, con i suoi giardini fantastici e le sculture colorate. La Cittadella, un parco enorme con giochi e aree pic-nic, è un altro luogo imperdibile. A Barcellona c’è poi il Museo CosmoCaixa con la “Sala Universo”, un’area dedicata alla scoperta del Big Bang e dell’evoluzione delle specie, e il “Bosco sommerso” che simula un ecosistema amazzonico.

E non è l’unico. In Spagna ci sono molti altri musei scientifici interattivi con attività pensate appositamente per i più piccoli, come ad esempio il Museo Príncipe Felipe nella Città delle Arti e delle Scienze di Valencia, dove i bambini possono partecipare a esperimenti scientifici coinvolgenti.

In Andalusia, il Parco delle Scienze di Granada offre l’opportunità di esplorare il DNA umano, giocare con un giroscopio e sperimentare con la luce e il suono nella “Sala Percezione”. Nel nord della Spagna, a La Coruña, si trovano diversi altri musei interessanti come la Casa delle Scienze, la Domus (il primo museo interattivo al mondo dedicato all’essere umano) e l’Aquarium Finisterrae. Sulle isole Canarie, precisamente a Tenerife, c’è il Museo della Scienza e del Cosmo, dove è possibile esplorare il funzionamento del corpo umano e dei fenomeni stellari.

La città dei bambini a Madrid e i parchi avventure

Il Museo del Prado di Madrid, uno dei più importanti al mondo, organizza regolarmente attività per famiglie e bambini con itinerari pensati appositamente per i più piccoli. A Madrid c’è poi Micropolix, un’area di 30 spazi tematici dove i bambini possono imparare come funzionano le città e trasformarsi per un giorno in pompieri, poliziotti, medici o nel loro ruolo preferito.

I bambini adorano i musei di giocattoli, e in Spagna ce ne sono molti. Tra questi, il Museo Valenciano del Giocattolo a Ibi, nella Comunità Valenciana, e anche il Museo del Giocattolo a Figueres, in Catalogna. Un’altra attrazione irresistibile per i bambini sono i dolci, e in Spagna ci sono musei dedicati come il Chocomundo a Estepa, vicino Siviglia, che è considerato il principale museo del cioccolato del paese.

In Spagna non mancano poi i parchi divertimenti per bambini. A un’ora di distanza da Barcellona si trova il PortAventura World che comprende le attrazioni di PortAventura Park (con una delle montagne russe più alte d’Europa), il Caribe Aquatic Park e Ferrari Land. A Tenerife si trova invece il Siam Park, un famoso parco acquatico che offre attrazioni che vanno da scivoli quasi verticali a passeggiate lungo un fiume con pesci tropicali alla più grande piscina artificiale con le onde al mondo.

Spagna, le spiagge più adatte ai bambini

Una delle mete più adatte a chi pianifica una vacanza al mare in Spagna con la famiglia è Malaga, sulla Costa del Sol, tra le migliori spiagge europee per bambini. Da sei anni Bandiera Verde, riconfermata anche per il 2024, questa località è ideale per i più piccoli grazie alla presenza di servizi e strutture adatte a loro, per la pulizia dell’acqua e dell’arenile, per la sua sicurezza e accessibilità.

Le Isole Canarie, come Tenerife e Lanzarote, sono famose per le loro splendide spiagge, per il clima mite e le numerose attività all’aria aperta. La Playa de los Cristianos, situata a Tenerife, grazie alle acque poco profonde è una spiaggia ideale per le famiglie. Oltre a nuotare, i bambini possono divertirsi con varie attività acquatiche, come il pedalò e il kayak.

La Playa de Las Canteras è una delle spiagge più famose di Gran Canaria. Con la sua sabbia dorata e le acque tranquille, è perfetta per i bambini. La spiaggia è protetta da una barriera naturale che rende il nuoto sicuro e piacevole. Inoltre, lungo il lungomare ci sono numerosi ristoranti e caffè dove le famiglie possono gustare piatti locali e internazionali.

Le Baleari, la Costa Brava e il Golfo di Biscaglia

Nelle Baleari si trovano alcune delle spiagge più belle della Spagna e l’isola di Maiorca è un’altra destinazione ideale per le famiglie. Offre splendide spiagge come la Platja d’Alcudia, una lunga spiaggia di sabbia finissima e acque poco profonde, ideale per i più piccini, e Cala Millor. Le famiglie possono inoltre visitare il vicino porto turistico e il centro storico di Alcudia.

Anche la Costa Brava, nella Catalogna, è un’ottima scelta per le famiglie che amano il mare e le spiagge. Offre numerose attività all’aria aperta, come escursioni, snorkeling e kayak, oltre a piccole città pittoresche come Tossa de Mar e Calella de Palafrugell.

La celebre Playa de La Concha a San Sebastián, località turistica sul Golfo di Biscaglia, è un’ottima scelta per le famiglie. Le sue acque poco profonde e la sorveglianza costante dei bagnini la rendono molto sicura per i bambini. Nelle vicinanze ci sono anche parchi giochi e aree attrezzate.