Il castello più grande in Italia ha una storia da conoscere e tante curiosità interessanti – viagginews.com

Andiamo alla scoperta delle curiosità che ruotano intorno al castello più grande che si trova in Italia, una struttura che ancora oggi è possibile visitare.

Sul nostro territorio stimiamo la presenza di circa 45.000 tra castelli edifici con torri e ville ma solo uno può vantare di essere il castello più grande in Italia. Nel dettaglio, sono oltre 20.000 i castelli italiani e sono diffusi sia al Nord che al Sud.

Sapete dove si trova la maggiore concentrazione di questi edifici fortificati? Il primato di regione più fortificata d’Italia e d’Europa va alla Valle d’Aosta, che è anche la più piccola regione in Italia, sia per quanto riguarda la popolazione che per la superficie. Nonostante questo sul suo territorio si elevano ben 120 castelli. Un vero record!

Qual è il castello più grande in Italia e le curiosità più interessanti

Per scoprire dove si trova l’edificio fortificato più grande d’Italia bisogna andare in Lombardia. Poco distante dal centro storico di Milano si erge il Castello Sforzesco, che oggi è uno dei simboli stessi della città e rappresenta un punto di riferimento sia per gli abitanti che per i turisti.

Costruito nel XV secolo su ordine dell’allora Signore della città, Francesco Sforza, sulle rovine di una precedente fortezza medievale, l’imponente edificio che è uno dei castelli in Italia più belli, ha una storia ricca e affascinante. Per realizzarlo furono chiamati i migliori architetti, decoratori e artisti presenti all’epoca.

Il Castello Sforzesco ebbe diversi proprietari tra cui l’Imperatore Carlo V e da Napoleone Bonaparte. Nel corso dei secoli fu persino trasformato in caserma, fu di fatto la base militare degli austriaci Asburgo. Nel 1848 durante fu sede delle famose Cinque Giornate di Milano. Rischiò persino di essere abbattuto ma nel XIX secolo partì il restauro totale dell’intero complesso monumentale.

Bombardato durante la Seconda Guerra Mondiale, fu nuovamente restaurato e molti ambienti furono adeguati per scopi culturali. Infatti il Castello divenne la sede della Galleria d’Arte Moderna e della Scuola Superiore d’Arte applicata all’ingegneria.

Come appare oggi il Castello Sforzesco di Milano

Oggi il complesso rinascimentale ospita biblioteche, archivi grafici e fotografici, una Pinacoteca in cui poter ammirare dipinti di prestigiosi pittori, come Tiepolo, Andrea Mantegna, Filippo Lippi, Canaletto, Bronzino, Tintoretto, ecc., qui si trova pure l’ultima opera di Michelangelo, la Pietà Rondanini.

Nel perimetro del castello più grande in Italia ci sono poi i Musei Civici di Milano, il Museo Archeologico della Preistoria e il Museo Egizio, il Museo d’Arte Antica, il Museo del Mobile, il Museo degli Strumenti Musicali e altri. Gli spazi servono anche per mostre temporanee, corsi e conferenze.

Quella che un tempo era l’antica Piazza d’Armi oggi si è trasformata nel Parco del Sempione, una delle aree verdi più grandi di Milano caratterizzata dalla presenza di un bel laghetto. Al centro di Piazza Sempione sul lato opposto del Castello Sforzesco, si trova anche l’Arco della Pace. Fu costruito per celebrare la vittoria di Napoleone Bonaparte e in origine si chiamava “Arco della Vittoria”.

Tra le varie cose da vedere gratis a Milano (o quasi) c’è quindi anche il Castello Sforzesco. Un luogo imperdibile per chi visita il capoluogo meneghino (qui una guida di Milano in pillole), non solo per la sua bellezza architettonica ma anche per la sua importanza storica e culturale.