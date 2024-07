Se vi piace l’idea di volare con il paracadute segnatevi questi indirizzi, sono i migliori punti di lancio nel Lazio per vivere un’esperienza indimenticabile.

Lanciarsi con il paracadute regala di certo forte emozioni, che desidera praticare questo sport estremo in tutta sicurezza può affidarsi ai centri di paracadutismo specializzati. Se ne trovano in tutta Italia ma di seguito vediamo nel dettaglio dove è possibile fare un lancio in paracadute nel Lazio.

Per sperimentare l’adrenalina e la sensazione di volo, se volete sfidare voi stessi e superare le vostre paure, oppure semplicemente per divertirvi e per godere della bellezza del paesaggio dall’alto, vi sveliamo dove poter andare nel Lazio a fare un lancio in tandem col paracadute per provare questa forte emozione.

Dove andare nel Lazio per fare un lancio in paracadute

Se volete sperimentare la sensazione della caduta libera vi segnaliamo i migliori centri di paracadutismo nel Lazio, come per le zipline, il divertimento è assicurato.

Crazy Fly Nettuno

Il Centro di paracadutismo Crazy Fly di Nettuno, in provincia di Roma, vanta un’esperienza di oltre venti anni. Il centro è aperto tutti i fine settimana e nei giorni festivi, solo nei mesi estivi di luglio ed agosto l’apertura è anche infrasettimanale con un minimo di 6 lanci tandem prenotati. Le info su www.paracadutismonettuno.it.

La location è una delle drop zone più belle d’Italia, circondata dal verde ed a pochi chilometri dal mare, dotata di un’ampia zona relax in cui anche gli accompagnatori potranno passare piacevoli ore. La scuola di paracadutismo è situata all’interno del CLUB LE GRUGNOLE dove è presente un ottimo ristorante a base di specialità locali.

Paracadutismo Roma

Paracadutismo Roma è una associazione sportiva formata da appassionati di paracadutismo, del volo ed in genere della cultura dell’aria. Vengono organizzati lanci in tandem con paracadute biposto e corsi di paracadutismo AFF per imparare a volare in autonomia. La sede è in Via prenestina Nuova KM 2 00100 Roma, si può mandare una email a renato@sunflyers.it.

The Zoo Paracadutismo

Questa scuola di paracadutismo si trova presso l’aviosuperficie Alvaro Leonardi in via Gianni Caproni 4 a Terni, per informazioni sui lanci in tandem o sui corsi presso The Zoo Paracadutismo si può mandare una email a info@the-zoo.it

Para Centro Roma

La scuola di paracadutismo Para Centro Roma è un centro di riferimento per tutti gli appassionati di lanci in paracadute e propone attività di scuola e lanci in tandem. Per i paracadutisti provetti, sono inoltre disponibili corsi per avviamento alla competizione con partecipazione a manifestazione ed eventi. La sede si trova all’interno della Tenuta Pantano Borghese, a Monte Compatri, a una ventina di chilometri dal centro di Roma.