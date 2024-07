Zipline, dove farla in Italia: i luoghi più unici

Le località in Italia dove si può vivere quest’esperienza unica e fare il carico di adrenalina, tutti i posti.

La Zipline è senz’altro una delle esperienze che fanno perdere la testa, saltare nella natura, godendosi panorami mozzafiato e al contempo l’adrenalina di un’avventura è qualcosa che si può fare anche in Italia. Se non si vuole fare la Zipline più lunga del mondo negli Emirati Arabi Uniti e ci si “accontenta” di posti da favola, nel nostro paese ci sono diverse località dove potersi “lanciare”.

Chi ha vissuto quest’esperienza racconta che il brivido che si prova è qualcosa di incredibile e spesso torna a rifare il famoso “tuffo dell’angelo”, chi ancora non l’ha provata, ed è appassionato di avventure, aspetta solo il momento e il posto giusto per “lanciarsi”. Le mete dove è possibile fare Zipline in Italia.

Zipline in Italia, dove farla

Adrenalina allo stato puro, panorami che tolgono il fiato, natura, divertimento e un’esperienza unica, la Zipline è sicuramente tutto questo e molto altro ancora. Non è sicuramente tra i voli più estremi che ci siano, proprio per questo in tanti “trovano il coraggio” di lanciarsi. Per fortuna in Italia è possibile fare questo volo in diverse località, scopriamo quali:

Piemonte: Lago Maggiore Zip Lin , la struttura è situata su una sponda del Lago Maggiore e si vola a 350 metri da terra su Verbania, il volo è lungo 1850 metri e si può scegliere di farlo in posizione eretta o orizzontale, singolarmente o in coppia;

, la struttura è situata su una sponda del Lago Maggiore e si vola a 350 metri da terra su Verbania, il volo è lungo 1850 metri e si può scegliere di farlo in posizione eretta o orizzontale, singolarmente o in coppia; Lombardia: Flyemotion , il volo sovrasta la vallata del Parco Nazionale delle Orobie, ci sono due possibili tragitti da fare della durata all’incirca di due minuti e mezzo, anche qui è possibile farlo da soli o in coppia;

, il volo sovrasta la vallata del Parco Nazionale delle Orobie, ci sono due possibili tragitti da fare della durata all’incirca di due minuti e mezzo, anche qui è possibile farlo da soli o in coppia; Alto Adige: Zipline in Adrenaline X-Treme Adventures , il volo qui è a 1600 metri di quota ed è sulle Dolomiti altotesine, il volo si può fare solo singolarmente ed è a un centinaio di metri d’altezza;

, il volo qui è a 1600 metri di quota ed è sulle Dolomiti altotesine, il volo si può fare solo singolarmente ed è a un centinaio di metri d’altezza; Lazio: Flying in the sky , il volo sui monti Lepini è di oltre due chilometri a 310 metri dal suolo, con una vista davvero meravigliosa, si arriva sul Monte Sant’Angelo e anche qui si può scegliere di fare il volo da soli o in coppia. D’estate è possibile farlo anche di sera;

, il volo sui monti Lepini è di oltre due chilometri a 310 metri dal suolo, con una vista davvero meravigliosa, si arriva sul Monte Sant’Angelo e anche qui si può scegliere di fare il volo da soli o in coppia. D’estate è possibile farlo anche di sera; Campania: Cilento in volo, qui si vola a 300 metri dal suolo per 1,5 chilometri per un volo che dura all’incirca un minuto e mezzo. Il volo può essere fatto di giorno, al tramonto ma anche di sera, ogni volta offre uno scenario unico. Anche qui si può volare da soli o in coppia e anche con bambini al di sopra dei 5 anni.

Praticamente per fare zipline in Italia c’è solo l’imbarazzo della scelta, bisognerà decidere la location che più piace e “lanciarsi” senza pensarci troppo.