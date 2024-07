Dalle Dolomiti all’Appennino, passando per le località più famose in Francia, Svizzera e Austria, alcune delle più belle località per una vacanza in montagna in estate.

Aria pulita e salubre, clima mite e senza l’afa opprimente che attanaglia le città, meravigliosi paesaggi naturali come cime, valli e laghi alpini. La montagna in estate è tutto questo e anche molto altro: gli amanti delle attività all’ara aperta, come trekking, mountain bike, arrampicata, rafting o parapendio, possono dedicarsi ai loro sport preferiti.

Ma non è tutto: quasi tutti gli hotel in montagna mettono a disposizione degli ospiti spazi dedicati al benessere come SPA e centri wellness. Dopo una giornata trascorsa all’aria aperta ci si può rilassare e rigenerare il corpo e la mente. Per questo la montagna è una meta molto popolare per le vacanze estive. Se anche tu stai pianificando un soggiorno in montagna questa estate, ti suggeriamo alcune destinazioni di tendenza in Italia e in Europa.

Montagna in estate, le località di tendenza in Italia

La montagna è una meta molto ambita non solo durante il periodo invernale ma anche in estate, quando in molti vi si rifugiano per cercare sollievo dalle temperature bollenti che si respirano in città. Le offerte sono molto varie e diversificate, adatte sia ai giovani che alle famiglie. Tra le scelte più popolari in Italia troviamo le Alpi, in particolare quelle del Trentino Alto Adige, ideali per le famiglie con bambini: le sue località offrono numerose attività adatte a tutte le età.

I giovani under 30, invece, prediligono mete con una vita notturna animata come Cortina d’Ampezzo e Madonna di Campiglio. Un trend in crescita per l’estate 2024 è quello delle vacanze “green” e all’aria aperta. Inoltre cresce la domanda di esperienze uniche e personalizzate, come escursioni, corsi di cucina o degustazioni locali. Ecco alcune delle destinazioni più popolari nel 2024 per le vacanze in montagna in estate.

Vacanze in montagna, cosa fare in Trentino in estate

In estate il Trentino si trasforma in un paradiso per gli amanti della natura e dello sport all’aria aperta. Tra le location più amate ci sono Madonna di Campiglio, incorniciata dalle Dolomiti e rinomata e accogliente località sciistica, che in estate offre anche sentieri per escursioni, mountain bike e arrampicata.

La Val di Fassa con i suoi caratteristici paesi come Canazei e Campitello è una vera perla per gli amanti della montagna in estate. Qui si possono fare bellissime passeggiate tra valli incontaminate e laghetti d’alta quota.

Pejo, una piccola frazione di Pejo Fonti, in Val di Sole, oltre ad essere un centro termale, offre un parco avventura, percorsi per mountain bike e trekking in uno scenario alpino spettacolare. Anche Levico Terme, con il suo lago balneabile e le terme, è un’ottima meta per chi cerca relax e attività outdoor come passeggiate, ciclismo e sport acquatici.

Il Veneto, ideale per le vacanze estive in montagna

Il Veneto è famoso non solo per le sue città d’arte come Venezia, ma anche per i suoi paesaggi montani. Durante l’estate, le montagne del Veneto si trasformano offrono numerose opportunità per escursioni, arrampicate e attività all’aria aperta. Le Dolomiti Venete sono senza dubbio la principale attrazione per chi desidera trascorrere le vacanze estive in montagna in Veneto. Queste maestose vette si estendono tra le province di Belluno e Trento e regalano scenari naturali unici al mondo.

Una delle località più rinomate delle Dolomiti Venete è Cortina d’Ampezzo, una rinomata meta turistica sia invernale che estiva, conosciuta per i suoi sentieri escursionistici e le possibilità di arrampicata, ma anche per l’atmosfera esclusiva e per le boutique di lusso. Altre destinazioni di tendenza sono San Vito di Cadore, Alleghe e Arabba, ideali per escursioni e passeggiate tra i paesaggi alpini incontaminati.

Oltre alle Dolomiti il Veneto offre anche altre catene montuose come le Prealpi, che si estendono dalle province di Vicenza e Verona fino a quella di Belluno. Qui si trovano luoghi suggestivi come il Monte Baldo, un massiccio montuoso incontaminato nelle Prealpi Gardesane, perfetto per gli amanti del trekking e delle attività all’aria aperta. Durante l’estate inoltre molte località montane organizzano eventi e festival per celebrare la cultura e le tradizioni locali attraverso musica, danze folcloristiche e deliziosa cucina tipica.

Vacanze estive in montagna, la Valle d’Aosta

In estate la Valle d’Aosta è un angolo di Eden per gli amanti della natura e degli sport all’aria aperta. La regione vanta una rete di sentieri ben segnalati che si snodano tra valli, alpeggi e rifugi alpini. Alcune delle mete più popolari per le escursioni sono il Monte Cervino, il Monte Rosa e il Parco Nazionale del Gran Paradiso.

Le imponenti vette delle Alpi offrono numerose opportunità per l’alpinismo, sia su roccia che su ghiaccio. Le zone più rinomate sono il massiccio del Monte Bianco e quello del Monte Rosa. I ciclisti possono scegliere tra percorsi su strada o mountain bike. La famosa salita del Colle del Piccolo San Bernardo è un classico per gli appassionati di ciclismo su strada.

I torrenti alpini e i laghi della Valle d’Aosta sono perfetti per praticare il rafting e la canoa, con diverse aree attrezzate per queste attività. Oltre agli sport, la Valle d’Aosta offre incantevoli borghi di montagna e città ricche di storia. Aosta, la capitale della regione vanta un’interessante centro storico con resti romani come l’Arco di Augusto e il Teatro Romano.

Courmayeur, rinomata località sciistica ai piedi del Monte Bianco, Courmayeur è un’ottima base per escursioni ed escursioni in quota. Situata ai piedi del Cervino, Cervinia è un paradiso per gli amanti dello sci estivo grazie al suo ghiacciaio. La pittoresca valle di Valtournenche, infine, offre numerosi sentieri e la possibilità di ammirare il maestoso Cervino da diverse angolazioni.

Estate in montagna: l’Appennino

Anche gli Appennini, la grande catena montuosa che attraversa l’Italia, in estate offrono tante meravigliose destinazioni ideali per una vacanza. Tra le destinazioni più popolari negli Appennini in estate c’è Castelluccio di Norcia, in Umbria, un’incantevole cittadina situata su un altopiano circondato dalle montagne.

In estate, i suoi campi si riempiono di fiori di lenticchie selvatiche, creando uno spettacolo mozzafiato. Il Parco Nazionale d’Abruzzo poi è un paradiso naturale con vaste aree boschive, laghi di montagna e la possibilità di avvistare orsi marsicani e lupi appenninici.

In Toscana c’è la Garfagnana, un’area montuosa tra gli Appennini e le Alpi Apuane, ideale per passeggiate ed escursioni. I borghi medievali come Barga e Castelnuovo di Garfagnana sono particolarmente suggestivi. Infine l’Appennino Modenese in Emilia-Romagna è una destinazione ideale per le famiglie, con borghi caratteristici come Frassinoro e Sestola. Qui potrete gustare prodotti tipici locali e partecipare alle numerose feste popolari estive.

Vacanze in montagna, le destinazioni europee più amate

Ai piedi del Monte Bianco, Chamonix in Francia è una località ideale per gli amanti degli sport all’aria aperta. Dalle escursioni estive al parapendio, questa località alpina offre una vasta gamma di attività. La sua ricca storia e il fascino senza tempo la rendono una meta imperdibile.

Zermatt in Svizzera con il suo iconico Cervino è una delle mete montane più ambite al mondo. L’assenza di auto e l’aria pura rendono questo villaggio alpino un luogo incantevole per rilassarsi e rigenerarsi. Le escursioni, i percorsi in mountain bike e le gite panoramiche in treno sono solo alcune delle attività disponibili.

In Svizzera si trova anche St. Moritz, sinonimo di lusso e glamour, una destinazione ideale anche in estate. Oltre alle piste da sci, offre sentieri escursionistici, campi da golf e attività acquatiche sui laghi alpini. L’aria pura e il clima soleggiato ne fanno un luogo perfetto per una vacanza rigenerante.

Sempre in Svizzera Interlaken, situata tra il Lago di Thun e il Lago di Brienz, è un punto di partenza ideale per esplorare le Alpi Bernesi. Parapendio, canyoning e escursioni sono solo alcune delle attività che si possono praticare. La vicinanza a luoghi iconici come la Jungfrau e il ghiacciaio dell’Aletsch aggiunge ulteriore fascino a questa località.

Kitzbühel in Austria, famosa per le sue gare di sci, è una splendida località montana anche durante l’estate. Offre una vasta rete di sentieri escursionistici, piste ciclabili e campi da golf. Il centro storico medievale e l’ospitalità tirolese rendono Kitzbühel una meta affascinante e accogliente.

Infine Seefeld, situata sull’altopiano omonimo, è conosciuta per la sua eccellente offerta di sport all’aria aperta e wellness. Sentieri panoramici, piste ciclabili e strutture termali offrono un’esperienza completa di benessere e avventura. Il centro pedonale e i numerosi eventi culturali che vengono organizzati in estate arricchiscono ulteriormente una vacanza in questa splendida località in montagna.