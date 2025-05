Non sono solo polpette, i ‘bifteki’ in Grecia sono una vera specialità: è il loro ripieno a fare la differenza

Come preparare in casa i famosi Bifiteki famosi in Grecia, simili alle polpette hanno un cuore filante che conquisterà proprio tutti: uno tira l’altro.

Se qui da noi le polpette sono tra i piatti iconici della nostra cucina tradizionali, in Grecia c’è un cibo molto simile per l’aspetto e che prende il nome di Bifteki. Questa preparazione fatta con carne macinata molto speziata, ha una particolarità che lo rende davvero irresistibile, ossia un ripieno fatto con la feta, altro ingrediente amatissimo e noto non solo in Grecia.

I Bifteki spesso vengono preparati con carne di manzo o con un misto di manzo e agnello, condito con erbe aromatiche come origano, aglio, cipolla e farcito con la feta, il che li rende incredibilmente succosi e saporiti.

Bifteki, ecco la ricetta per poterli preparare in casa in poche mosse

Preparare i Bifteki in casa non è affatto complicato, una volta reperiti tutti gli ingredienti ci vorrà davvero pochissimo e una volta pronti, si potranno fare fritti, al forno o anche alla griglia. Per quanto riguarda la forma, anche in questo caso si potrà fare tondeggiante, schiacciata o allungata, tanto ciò che conta sarà il sapore finale.

Ingredienti per 4 persone:

500 gr di carne macinata

2 uova

75 gr di pane

1 cipolla piccola

200 gr di feta

1 spicchio di aglio

Prezzemolo

Origano

Cumino

Pepe

Sale

Peperoncino

Olio di semi

Procedimento:

Prendere la cipolla e dopo averla sbucciata, tagliarla a pezzetti molto piccoli Passare poi all’aglio, dopo aver eliminato la pellicina, grattugiarlo In una padella, quindi, versare un filo d’olio e lasciare appassire per qualche minuto sia l’aglio che la cipolla Mettere la carne macinata in una ciotola, aggiungere la mollica di pane, le uova, il sale, il prezzemolo ed il peperoncino tritato ,il cumino in polvere, sale, pepe e la cipolla con l’aglio appassiti A questo punto non resta che iniziare ad impastare fin quando il composto non risulterà omogeneo Ora si potrà procedere con la preparazione dei Bifteki Prendere una piccola quantità d’impasto, mettere al centro un pezzettino di feta e formare la ‘polpetta’ Scegliere quindi la modalità di cottura che si preferisce. In padella basterà farli cuocere in un filo d’olio fino a doratura.

Ed ecco che i Bifteki sono pronti per essere serviti, magari accompagnati da una gustosa porzione di insalata fresca o di patatine fritte, che ci stanno sempre bene.