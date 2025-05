Un giardino colorato e dal fascino esoterico: questa magica esperienza ti sorprenderà – viagginews.com

Questo giardino si trova in Italia ed è davvero coloratissimo. L’atmosfera magica aiuterà i visitatori a immergersi completamente nel luogo.

Ci sono posti in grado di lasciare i visitatori completamente senza fiato. Hanno un aspetto particolare, in netto contrasto con le aspettative. Riescono a regalare ricordi indelebili e a suscitare emozioni profonde. Molte persone credono di dover andare necessariamente all’estero per vivere tali esperienze, ma non è così. In Italia, ci sono tanti piccoli gioielli da scoprire.

Uno di questi appare come un giardino coloratissimo e circondato da un’atmosfera unica nel suo genere. Basterà metterci piede per farsi travolgere dalla fantasia e per trascorrere una giornata al di fuori del tempo. È facilmente raggiungibile e i costi del biglietto sono accessibili a tutti.

Il giardino più magico d’Italia: biglietti, visite e caratteristiche

Con l’arrivo delle belle giornate di sole, tutti desiderano trascorrere del tempo in mezzo alla natura. Le persone che vivono in città attendono con ansia il weekend proprio per prendersi una piccola pausa dalla frenetica vita di tutti i giorni. È sufficiente varcare la soglia di questo giardino per farsi trasportare in una dimensione alternativa, dove spazio e tempo non esistono.

Prende il nome di ‘Giardino dei Tarocchi’ ed è caratterizzato dalla presenza di enormi sculture raffiguranti i 22 arcani maggiori del mazzo dei tarocchi. Sono imponenti, super colorate e molto suggestive. Per raggiungerlo, non bisogna fare altro che recarsi a Gravicchio, in provina di Grosseto, in Toscana. È stato creato da Niki de Saint Phalle, una celebre artista franco-statunitense e non è possibile fare visite guidate.

I turisti possono passeggiare liberamente tra le sculture, osservandole, cogliendone le sfumature e cercando di dare loro un significato. Esse sono anche ricoperte da ceramiche e vetri preziosi e specchi. Sarà impossibile non restare a bocca aperta. Il biglietto, per gli adulti, costa 15 euro. I bambini e i ragazzi di età compresa tra i 7 e i 22 anni, invece, pagano un prezzo ridotto di 10 euro.

È necessario prenotare e la visita dura circa un’ora e mezza. Le aree esplorabili sono piuttosto ampie. Le statue, inoltre, appaiono ben distribuite. Ci si può divertire a ideare il proprio percorso, così da trovare tutti gli arcani. Anche i bambini apprezzeranno tantissimo questa giornata. Per loro, sarà un modo per scoprire qualcosa di nuovo e per trascorrere qualche ora a contatto con l’aria aperta. I cani sono ammessi, anche se possono entrare solo con guinzaglio.