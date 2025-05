La Promessa, svolta inaspettata: Manuel scopre tutto e cambia idea

La Promessa, anticipazioni nuove puntate in onda a maggio: Manuel, dopo aver scoperto la verità, torna sui suoi passi.

La Promessa, nelle ultime puntate, ha visto il ritorno a casa di Martina: la giovane è riuscita a fuggire dal sanatorio dopo essere stata rinchiusa per volere del conte Ayala. Quest’ultimo l’aveva accusata di aver tentato di avvelenarlo con la cicuta. Curro, una volta tornato dalla guerra insieme a Manuel, e dopo aver appreso l’assenza della figlia di Margarita, si è messo subito a lavoro per aiutarla a scappare dalla struttura.

Catalina, dopo aver chiuso la relazione con Adriano, si è recata da Pelayo, per chiedergli una seconda possibilità. Ha capito di provare ancora un sentimento per il conte e di non poterlo mettere da parte. Inizialmente il giovane si è mostrato adirato, ma in seguito ha ammesso di provare ancora qualcosa per lei. I due sono rientrati insieme a palazzo, scatenando l’ira dei Lujan. Manuel, invece, ha avuto modo di parlare con Jana, che le ha fatto una rivelazione inaspettata. Nelle prossime puntate- come svelano le anticipazioni- il marchesino prenderà un’inaspettata decisione.

La Promessa, anticipazioni: la decisione di Manuel spiazza, non si aspettava una simile verità

Nelle prossime puntate de La Promessa Manuel, dopo aver appreso la verità da Jana, prenderà una decisione molto importante. Negli ultimi giorni la giovane gli ha raccontato, in parte, la sua storia. Gli ha rivelato di chiamarsi Mariana e che sua madre era Dolores, la donna che prima lavorava alla tenuta. Gli ha poi confessato che è stata uccisa da un uomo che allora portava un anello con lo stemma del palazzo.

Si tratta dello stesso gioiello che il barone ha poi lasciato a Manuel. Quest’ultimo ha quindi scoperto la vera identità della giovane ed è rimasto particolarmente scosso, soprattutto quando gli ha confidato della presunta colpevolezza di suo nonno. A quanto pare il figlio di Alonso deciderà di rimandare le nozze. Non riuscirà a non pensare alle parole della sua amata e la verità sulla sua vera identità continuerà a perseguitarlo.

Solo che, poco dopo, si renderà conto di non poter starle lontano e di non poter rinunciare a lei. Alonso, invece, comunicherà a Catalina che non potrà riprendere le redini del commercio delle marmellate. La giovane, adirata, intuirà che dietro la decisione di suo padre si nasconde, in realtà, la voce di Cruz. La Duchessa di Carill resterà spiazzata nel scoprire che sua figlia ha una relazione con Lope, un semplice cuoco.