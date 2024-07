Per non rischiare di rimanere senza un posto in riva al mare potete prenotare l’ombrellone online tramite app davvero semplici da usare che potete scaricare gratis.

Ecco il modo geniale di assicurarsi sempre un posto in prima fila sulla spiaggia usando solo il telefonino e una connessione internet. Tramite queste app che vi illustriamo di seguito potete prenotare un ombrellone, o anche più di uno, nel vostro stabilimento preferito semplicemente con un clic.

Questo vi consente di risparmiare tempo e fatica e godervi le vacanze estive in totale relax, certi di poter contare su un ombrellone e un lettino prenotato che vi aspettano. Che altro dire? Scaricate subito sul telefono le migliori app e la prenotazione degli ombrelloni sarà non solo facile e veloce ma anche divertente!

Quali sono le app per prenotare l’ombrellone online

Che vogliate fare una gita al mare di un solo giorno, che abbiate delle ferie che durano un weekend o possiate contare su più giorni di vacanza, poco importa. Queste applicazioni da scaricare gratis sullo smartphone o su iPhone vi aiuteranno a individuare prima di tutto quali sono gli stabilimenti balneari attivi in una determinata zona, per poi procedere con la prenotazione del vostro ombrellone e lettino in riva al mare!

Ogni app di cui parliamo di seguito differisce per alcuni dettagli, ma in sostanza sono tutte semplici da usare e molto intuitive. Non vi resta che scoprirle tutte se avete deciso di andare in vacanza ad agosto dove si spende poco!

Spiagge.it

Disponibile per Android – iOS – iPadOS, è una delle prime app gratuite per la prenotazione degli ombrelloni in spiaggia, potete navigare all’interno di Spiagge.it per cercare gli stabilimenti balneari attivi in tutta Italia per poi procedere a riservare il posto che volete. Fate una ricerca per città, spiaggia o nome del lido, potete vedere ogni dettaglio visualizzando foto. Infine compilate i vari campi per scegliere l’ombrellone e il lettino desiderato

Cocobuk

Disponibile per Android – iOS – iPadOS, per usare questa app bisogna creare un account gratuito su Cocobuk, dopo aver compilato il modulo di registrazione con tutti i dati richiesti si può navigare nelle pagine per scegliere lo stabilimento e personalizzare la prenotazione aggiungendo eventualmente altri servizi.

Riva Booking

Disponibile su Android – iOS – iPadOS, dal menu a tendina di Riva Booking si possono scegliere i dettagli come la regione, la località e la spiaggia desiderata, appariranno tutti gli stabilimenti balneari disponibili presso i quali effettuare la prenotazione.

Ombrellone.it

Disponibile su Android – iOS – iPadOS, con questa app si possono prenotare direttamente i posti oppure si può inviare una richiesta attraverso un modulo di contatto preposto da Ombrellone.it che arriverà ai gestori dello stabilimento.

Beacharound

La piattaforma Beacharound è online e non si scarica sul telefonino ma permette di prenotare hotel e stabilimenti balneari più costosi o meno scegliendo il posto in spiaggia se i lidi lo consentono.