Dove andare in vacanza ad agosto spendendo poco

Dove poter andare in vacanza ad agosto spendendo poco? Ecco 10 mete perfette per non spendere tanto, passando una vacanza in posti meravigliosi e in relax.

Agosto è il mese preferito dagli italiani per le vacanze ma, purtroppo, è un periodo di alta stagione in cui i prezzi lievitano. Quindi, come fare una vacanza spendendo poco nelle settimane più ambite dell’estate?

In questo articolo vi consigliamo 10 mete adatte per non spendere troppo e godersi le vacanze anche se non si hanno budget elevati.

Vacanza ad agosto low cost: dove andare

Agosto è il mese in cui tutte le località balneari vengono prese d’assalto dai turisti, i prezzi raddoppiano ed è più difficile trovare alloggi dove poter soggiornare.

Se avete un budget limitato, però, niente paura: in Italia esistono numerose località dove poter trascorrere una vacanza in tranquillità e senza spendere molto, sia a mare che in montagna o, se preferite, in località culturali.

Di seguito vi suggeriamo 10 mete interessanti da valutare per le vostre vacanze low cost.

Il Cilento

Soverato (Calabria)

Vieste (Puglia)

Peschici (Puglia)

Praia a Mare (Calabria)

Maratea (Basilicata)

Catania (Sicilia)

Bagni San Filippo (Toscana)

Campitello Matese (Molise)

Ancona (Marche)

Il Cilento, un paradiso low cost

In Campania esiste una zona balneare meravigliosa, il Cilento, meta di numerosi turisti che ad agosto cercando un posto dove spendere poco ma dove si può godere di un mare stupendo.

Ci troviamo nella provincia di Salerno e qui sono tantissimi i paesi di mare dove poter trovare un alloggio economico per qualche settimana nel mese più ambito dell’anno: Agropoli, Casal Velino, Ascea, Pioppi e tante altre, tutte alla portata di tutti.

Il mare è gratis, si trovano infatti numerose spiagge libere spaziose e dalla bellezza unica, dove trascorrere una settimana in relax e senza spendere budget altissimi.

Quanto costa? In media, una notte per due persone in un un B&B o in un hotel a 3 stelle si aggira attorno ai 150 euro, inoltre esistono anche tantissimi agriturismi tipici cilentani dove gli stessi prezzi sono compresi di colazione.

Soverato, bellezza tutta da scoprire spendendo poco

La Calabria è spesso sottovalutata da molti, ma è una terra da visitare sia per mare che per terra. Per una vacanza al mare, vi suggeriamo Soverato, città che si trova sulla costa Ionica tra Roccella Ionica e Catanzaro Lido.

Questa località balneare è molto economica, grazie anche alle sua spiagge incontaminate che non richiedono chissà che spesa. In un hotel a 3 stelle la spesa media per due persone è di 125 euro a notte.

Vieste, nel cuore del Gargano

Se non volete buttarvi nel caos del Salento ma vi piacerebbe andare in Puglia, Vieste è il posto perfetto, economico, ma molto bello e nel cuore del Parco Nazionale del Gargano.

Località turistica che offre numerosi servizi, spiagge spaziose e un mare cristallino, a Vieste è possibile trovare un numero cospicuo di alloggi a basso costo, sia alberghi che case vacanza.

Per una notte nelle settimane centrali di agosto in media parliamo di 150 euro a notte, per due persone in hotel a 3 stelle.

Peschici, una perla per famiglie

Anche Peschici è una ridente località del Gargano, perfetta per le famiglie con bambini piccoli perché la maggior parte delle spiagge è composta da sabbia.

Peschici è uno dei posti più abbordabili della Puglia per quanto riguarda i costi. Sono tante le strutture ricettive che si trovano in loco, che offrono una vasta serie di prezzi per tutte le tasche.

Qui spendendo poco si può andare tranquillamente in vacanza anche nelle settimane centrali di agosto.

Praia a Mare, la Calabria giovane e turistica

Praia a Mare è una località molto vivace della Calabria, ambita ma economica anche nel mese di agosto.

La città è collocata di fronte alla bellissima Isola di Dino, una delle attrazioni principali per gli amanti del mare, e offre ai turisti tantissime cose da vedere sotto il profilo storico e paesaggistico.

Non solo per famiglia ma anche per giovani, grazie ai numerosi beach bar, i locali notturni e le discoteche chic che negli anni si sono affermate sempre di più.

Maratea, una bellezza nelle terre della Basilicata

Non tutti pensano di recarsi in Basilicata per le spendere poco in vacanza ad agosto, ma invece questa è la meta perfetta. In particolare, da visitare è Maratea, la piccola Rio de Janeiro della regione, con la sua statua del Cristo Redentore, posta in cima al Monte San Biagio.

Nonostante sia una meta molto turistica, i prezzi continuano a mantenersi bassi anche ad agosto, dove organizzandosi per tempo è possibile trovare alloggi a prezzi davvero ottimi. In un albergo a 5 stelle, infatti, i prezzi sono in media di 180 euro a notte che, rispetto a tante altre località, risulta davvero concorrenziale.

Catania, cibo e cultura per tutte le tasche

Se amate il mare ma anche visitare città culturali, Catania in Sicilia è quello che fa per voi. Questa regione, si sa, permette di trascorrere vacanze inimitabili a prezzi accessibili a tutti e Catania non è da meno.

Oltre a mare a pochi passi, Catania offre buon cibo e tanti luoghi da visitare, una città ricca di storia e cultura, piena di architettura e monumenti tutti concentrati nel centro storico. Inoltre, a pochi chilometri dalla città c’è il fantastico Parco Nazionale dell’Etna, visitabile anche ad agosto.

Di che prezzi parliamo? Per dormire a Catania una notte per due persone si aggira intorno ai 100 euro in un hotel a 4 stelle.

Bagni San Filippo, un paradiso termale spendendo poco

Se non amate il mare ma volete optare per un agosto in relax tra le acque termali, non potete perdere i Bagni San Filippo in Toscana, completamente gratuiti e immersi nella natura.

Una piccolissima frazione in provincia di Siena, i Bagni San Filippo offrono terme naturali a tutti quelli che vogliono usufruirne. L’acqua curativa, infatti, sgorga direttamente dalle rocce e depura, drena, rilassa e tonifica.

Campitello Matese, per una vacanza in montagna low cost

Se amate la montagna ma volete passare una vacanza spendendo poco, Campitello Matese in Molise è una destinazione che offre il relax della montagna a prezzi ragionevoli.

Campitello Matese si trova a 1450 metri di altitudine e si presenta come un ampio altopiano circondato da montagne più o meno brulle, un’oasi verde e meravigliosa, che anche in estate è perfetta per chi ama la montagna.

Qui, rispetto alle mete di montagna più ambite, si può trascorrere una vacanza spendendo poco, godendosi comunque tutte le attrazioni offerte da questa località molisana.

Ancona, il mare sconosciuto delle Marche

Come ultima meta per gli amanti del mare, ricordiamo anche Ancona nelle Marche che non tutti sanno ha delle spiagge splendide.

Conoscete Numana e Sirolo? Queste sono due perle del Mar Adriatico che si trovano a poca distanza da Ancona che può essere dunque la base per delle escursioni. Ancona, inoltre, è una graziosa cittadina, piena di vita, soprattutto in estate, dove troverete numerose strutture ricettive, per tutti i gusti e soprattutto per tutte le tasche.

Ci sono dunque parecchi luoghi dove andare ad agosto spendendo poco. Fra mare, borghi e città potrete trascorrere un Ferragosto in vacanza senza far piangere il vostro portafoglio.