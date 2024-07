Scopriamo dove sono le dune sabbiose più belle in Italia per tutti coloro che amano i panorami tipici del deserto ma non vogliono spostarsi dallo Stivale.

Le dune sabbiose sono luoghi molto affascinanti che si sviluppano in prossimità delle zone costiere, anche in Italia, in seguito all’azione del vento. Si caratterizzano per la presenza di sabbia finissima che si accumula in monticelli, flora e fauna che vanno a formare un ecosistema unico e di grande importanza ambientale che va di certo protetto.

Se vi piacciono le spiagge formate da dune sabbiose e volete delle idee su dove si trovano le più belle in Italia perché state organizzando un viaggio, ecco dove andare per concedersi ore di relax immersi nella natura selvaggia.

Dove trovare le dune sabbiose più belle in Italia

Amanti del deserto che non volete uscire fuori dai confini dell’Italia, sappiate che potete godere di paesaggi simili anche percorrendo pochi chilometri da casa vostra.

Infatti sono molte le zone costiere del Belpaese che offrono spiagge con dune sabbiose che vi faranno sognare di essere in un deserto in Italia in riva al mare. Vediamo le più belle da non perdere.

Dune sabbiose di Giovino in Calabria

Le dune di Giovino si trovano a Catanzaro Lido, in Calabria, una delle spiagge dove andare in vacanza ad agosto spendendo poco. Si estendono per circa 12 ettari sul Mar Jonico in cui sono presenti cumuli di sabbia bianca, pineta e dune sabbiose che hanno un’altezza che varia dai 3 ai 4 metri. Qui si trovano piante come il giglio di mare selvatico, la Ephedra distachya e la Paronychia argentea Lam. È uno dei luoghi dove vive la tartaruga “caretta caretta”.

Dune del Circeo nel Lazio

Le dune del Circeo arrivano fino a 27 metri di altezza si estendono per 25 km tra Torre Paola e Capo Portiere sviluppandosi tra l’arenile e la zona umida formata dai laghi di Sabaudia, Caprolace, dei Monaci e di Fogliano. L’intero sistema dunale del Circeo si trova nell’omonima area protetta. Qui si trovano piante come il fico di mare, la camomilla marina, la gramigna delle spiagge e il giglio marino.

Dune di Torre Guaceto in Puglia

Queste dune si trovano dentro alla Riserva naturale marina di Torre Guaceto che si estende per 8 km di costa e comprendono anche Punta Penna Grossa. In zona c’è una delle spiagge naturiste più famose e uno degli spot dove fare Kitesurf in Italia.

Dune di Piscinas in Sardegna

L’UNESCO ha dichiarato le dune di Piscinas patrimonio dell’umanità, si estendono per 30 chilometri quadrati e sono considerate dune vive perché cambiano continuamente sotto l’azione del vento. Le piante che si possono ammirare sono il giglio di mare, la violaciocca e il papavero della sabbia.