Halloween a Grazzano Visconti, l’esperienza da brividi nel borgo incantato

Un incantesimo di divertimento: la magia di Halloween invade Grazzano Visconti, l’esperienza da brividi nel borgo incantato

Anche quest’anno, il piccolo e suggestivo borgo di Grazzano Visconti si trasforma in un regno incantato per festeggiare Halloween, l’evento più spettrale dell’anno. Giovedì 31 ottobre, dalle prime ore del pomeriggio fino a notte fonda, e venerdì 1° novembre tutto il giorno, le antiche strade si animeranno di zucche intagliate, fiaccole tremolanti, ragnatele e scheletri per accogliere visitatori da ogni dove. Grottesche maschere saranno pronte ad accogliere i visitatori con un sorriso (o forse uno spavento), invitandoli a partecipare ai festeggiamenti che ruotano attorno al calderone delle streghe.

La festa di Halloween a ingresso gratuito nel borgo promette divertimento senza sosta. Già dal tardo pomeriggio del 31 ottobre, la Cortevecchia del borgo diventerà teatro di spettacoli mozzafiato con mangiafuoco e maghi che sfidano le leggi della natura con i loro incantesimi. La musica accompagnerà gli ospiti durante tutta la serata tra stand gastronomici gestiti dalla Pro Loco che offriranno delizie culinarie e fiumi di birra per ristorarsi tra un’avventura e l’altra.

Un Castello da Paura

Per chi cerca emozioni forti, il Castello di Grazzano Visconti aprirà le sue porte per una visita-spettacolo “Un Castello da Paura“. Tra sedute spiritiche ed esoterismo, i visitatori saranno guidati in un viaggio attraverso il misterioso passato del castello alla scoperta dei suoi segreti più oscuri. Le visite sono programmate sia il 31 ottobre che l’1 novembre con orari specifici pensati per immergere completamente gli ospiti in questa esperienza da brivido.

Non mancheranno momenti dedicati alle famiglie con bambini grazie alla visita animata “Aloisa e la Casetta Stregata” nel Parco del Castello. Questa avventura è pensata per intrattenere i più piccoli (e non solo) con una storia affascinante piena di misteri da risolvere insieme ad Aloisa. Anche in caso di pioggia lo spettacolo sarà garantito grazie agli spazi coperti predisposti all’interno del parco.

Per partecipare alle visite guidate al castello o allo spettacolo nel parco è necessario prenotare online sul sito ufficiale www.grazzanovisconti.com. Il costo dei biglietti è fissato in 25€ a persona con un numero massimo di 25 partecipanti per ogni fascia oraria prevista nei due giorni dell’evento. È importante ricordare che i biglietti acquistati non sono rimborsabili.

In aggiunta alle attività tematiche dedicate ad Halloween, venerdì 1º novembre ci saranno anche le regolari visite al Castello e al Parco disponibili dalle 10:30 alle 16:00 circa.

Grazzano Visconti si conferma quindi una destinazione imperdibile per vivere appieno lo spirito autentico della notte delle streghe tra storia, mistero ed emozioni indimenticabili.