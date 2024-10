Dove si trova l’isola esclusiva della vacanza di Tamberi e Chiara, un luogo da sogno

Gimbo Tamberi e la moglie Chiara hanno scelto quest’isola esclusiva, un luogo da sogno dove fuori dalle mete classiche

Immersa nella natura rigogliosa di un’isola al largo di Zanzibar, Bawe Island rappresenta la quintessenza del lusso e dell’esclusività. Questo paradiso terrestre, scelto anche da celebrità come Tamberi e sua moglie per una fuga dalla routine quotidiana, offre un’esperienza indimenticabile grazie alle sue 70 ville indipendenti. Ogni villa è dotata di piscina privata, comfort di lusso, interni raffinati e viste mozzafiato sull’Oceano Indiano. L’attenzione personalizzata è garantita da un servizio di maggiordomo dedicato che assicura assistenza su misura in ogni momento.

L’esclusività di Bawe Island si manifesta pienamente nel suo concept “isola nell’isola“, che promette un ambiente intimo ed esclusivo per i suoi ospiti. Il design contemporaneo delle strutture si fonde armoniosamente con influenze afro-chic, creando un ambiente dal fascino ineguagliabile. Questo luogo magico offre la perfetta combinazione tra natura selvaggia e servizi di lusso, rendendolo il rifugio ideale per chi cerca privacy e serenità senza compromessi.

Bawe Island, esclusività e eccellenza culinaria

A Bawe Island l’eccellenza culinaria raggiunge nuove vette grazie a una filosofia gourmet che incanta i sensi degli ospiti attraverso un viaggio emozionante nei sapori più raffinati. La formula dine-around permette di esplorare una varietà impressionante di proposte ristorative à la carte. Gli ospiti hanno l’opportunità unica di incontrare lo chef nel ristorante principale, scoprendo i segreti delle sue ricette o possono optare per esperienze tematiche come cene sotto antichi baobab o assaporando i puri sapori italiani in angoli paradisiaci dell’isola.

Le giornate a Bawe Island iniziano con sessioni rigeneranti di yoga all’alba presso il Beach Pavilion, offrendo momenti di pace interiore con vista sull’Oceano Indiano. Per gli amanti dello sport e del benessere fisico, la palestra completamente attrezzata consente agli ospiti di mantenere la forma fisica godendo al contempo della spettacolare vista mare. Non mancano attività ludiche come tennis e padel o esplorazioni in bicicletta tra le meraviglie naturalistiche dell’isola.

Bawe Island pensa anche ai piccoli VIP con il suo Kids Club immerso nel verde: uno spazio dove l’immaginazione dei bambini prende vita grazie a un team dedicato che organizza attività creative ed educative. I genitori desiderosi di vivere momenti romantici sotto le stelle possono affidarsi alle baby-sitter dell’isola per godersi serate magiche sapendo che i loro bambini sono coccolati con dolci ninne nanne.