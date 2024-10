Roma Sposa, dall’abito green al catering stellato, le novità in fiera

Matrimoni: settimana Roma Sposa, dall’abito green al catering stellato per giornata indimenticabile

Organizzare il giorno del proprio matrimonio è un’arte che richiede dedizione e una cura meticolosa dei dettagli. In questo contesto, il weekend di Roma Sposa emerge come un evento imperdibile per tutti coloro che desiderano rendere il loro grande giorno non solo memorabile ma anche espressione di uno stile personale e attento all’ambiente.

La scelta dell’abito da sposa o da sposo rappresenta uno dei momenti più emozionanti nella pianificazione del matrimonio. La tendenza verso l’abito “green” riflette una crescente consapevolezza ambientale tra le coppie moderne, che desiderano celebrare il loro amore nel rispetto della natura. Materiali sostenibili, tessuti riciclati o prestiti di alta moda sono solo alcune delle opzioni disponibili per chi cerca quel perfetto equilibrio tra eleganza e responsabilità ecologica.

Catering stellato: un viaggio gastronomico indimenticabile

Il cibo è senza dubbio uno degli aspetti più importanti in qualsiasi celebrazione, capace di lasciare un ricordo indelebile nei cuori e nelle menti degli ospiti. La collaborazione annunciata tra ‘The Butcher Ricevimenti’ e lo Chef Igles Corelli apre le porte a un’esperienza culinaria senza precedenti. Con cinque stelle Michelin al suo attivo, Corelli promette di trasformare ogni ricevimento in un vero e proprio viaggio gastronomico, dove l’eccellenza delle materie prime si fonde con la creatività culinaria per regalare momenti di puro piacere.

L’iniziativa lanciata da ‘The Butcher Ricevimenti’, valida fino al 27 ottobre, offre ai futuri sposi l’opportunità unica di avere Igles Corelli come chef protagonista del loro ricevimento nuziale. Richiedendo il menù stellato a quattro mani, gli sposi potranno personalizzare ogni aspetto della propria esperienza culinaria, assicurandosi che ogni piatto rifletta i loro gusti personali e sorprenda piacevolmente i palati degli invitati.

‘The Butcher’ si distingue nel panorama del catering nuziale non solo per la collaborazione con chef rinomati ma anche per la qualità superiore delle sue materie prime. Con ben 56 qualità di manzo provenienti da tutto il mondo e tecniche di stagionatura all’avanguardia – inclusa quella nel burro salato francese arricchito con oro commestibile – promette una selezione culinaria capace di soddisfare anche i gustatori più esigenti.

Per gli sposi che desiderano vivere in anteprima l’eccellenza gastronomica proposta da ‘The Butcher’, è possibile organizzare una degustazione presso “Er Macellaio”, ristorante situato a Roma Mezzocammino (Eur). Questa esperienza permette non solo di assaporare le prelibatezze che verranno servite durante il ricevimento ma anche di incontrare gli chef che saranno protagonisti dell’evento nuziale.