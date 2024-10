Weekend a rischio alluvioni: previsioni meteo nell’anno più piovoso degli ultimi 30

Il 2024 è l’anno più piovoso degli ultimi 30: le previsioni meteo per il weekend, con rischio alluvioni e precipitazioni record

L’Italia sta vivendo uno dei suoi anni più piovosi degli ultimi tre decenni, con un incremento significativo delle precipitazioni che ha colpito soprattutto il Centro-Nord del Paese. Antonio Sanò, fondatore del sito iLMeteo.it, sottolinea come il 2024 si stia rivelando l’anno con le maggiori piogge registrate negli ultimi cinque anni, superando di gran lunga le medie stagionali e infrangendo diversi record mensili e stagionali. In particolare, la regione del Nord-Ovest si è distinta per aver ricevuto la quantità maggiore di precipitazioni.

Milano ha superato vari record storici con oltre 1500 mm di pioggia accumulata dal primo gennaio al 24 ottobre, segnando un +70% rispetto alla norma. Questo fenomeno non solo ha causato disagi e preoccupazioni tra la popolazione ma ha anche messo in allerta le autorità locali per possibili nuove alluvioni. La saturazione dei terreni e i livelli medi-alto dei fiumi aumentano significativamente il rischio di eventi alluvionali nelle aree già colpite.

Previsione meteo per il weekend

Il prossimo weekend si preannuncia particolarmente critico sotto l’aspetto meteorologico. Le previsioni indicano forti piogge al Nord-Ovest dell’Italia, in particolare tra Liguria e Piemonte, con possibili importanti fenomeni anche in Valle d’Aosta e nel nord della Lombardia. Al contrario, sul resto d’Italia si prevedono condizioni meteorologiche più miti con tempo asciutto e soleggiato sia al Centro-Sud che sul versante adriatico.

Per quanto riguarda le previsioni dettagliate: venerdì si attendono piogge diffuse al Nord Italia mentre al Centro ci sarà maltempo in Toscana con precipitazioni sparse su Umbria, Lazio e Marche; il Sud godrà invece di tempo soleggiato. Sabato vedrà un’intensificazione delle piogge soprattutto al Nord-Ovest mentre domenica continueranno gli scrosci sulle stesse zone prima dell’arrivo dell’alta pressione che porterà sole diffuso a partire da lunedì.

Questo fine settimana rappresenta un momento cruciale per l’Italia sotto l’aspetto meteorologico. Mentre alcune regioni dovranno affrontare ulteriormente le sfide poste dalle intense precipitazioni, altre potranno godere di una breve pausa dal maltempo prima della stabilizzazione generale delle condizioni atmosferiche prevista per l’inizio della prossima settimana.