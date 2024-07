Hotel Boutique, che cosa sono e perché sono di tendenza

Andiamo alla scoperta degli Hotel Boutique, alberghi con una marcia in più che sono tra i preferiti dai viaggiatori più esigenti.

Alloggiare in una camera di un Boutique Hotel è un’esperienza che gli amanti dei viaggi ricercano sempre più di frequente tanto che da qualche anno è entrata tra le tendenze del travelling. Ma cosa sono di preciso e perché piacciono così tanto?

Vediamo di seguito tutte le caratteristiche del Boutique Hotel approfondendo le differenze con le altre tipologie di strutture alberghiere che possiamo trovare sia in Italia che all’estero.

Cosa sono i Boutique Hotel e perché sono diversi dagli altri alberghi

Le caratteristiche dei Boutique Hotel rendono queste strutture ricettive particolari molto diverse rispetto ai classici alberghi marcando una netta differenza con le più diffuse catene alberghiere. Ovviamente stiamo parlando di alberghi di lusso dotati di tutti i comfort, ma c’è di più.

Un elemento essenziale è la dimensione, in genere sono piccoli alberghi dentro cui si è accolti in modo personalizzato, l’atmosfera è intima e i servizi sono particolareggiati. Diciamo che non sono paragonabili ai grandi alberghi che offrono, di fatto, solo un posto in cui dormire e fare colazione, in cui i clienti son trattati in modo anonimo. Ma no solo.

I Boutique Hotel hanno spesso un’architettura unica, possono essere ospitati in palazzi d’epoca o storici e sono in genere arredati da famosi interior designer che curano ogni particolare intorno a un concept ben definito per regalare agli ospiti un’esperienza unica e suggestiva.

In questo tipo di strutture l’arredamento è uno dei punti di forza in cui predominano elementi artistici o prettamente tipici di un territorio. Ci possono essere Boutique Hotel nei centri storici delle capitali europee più grandi e importanti che sono al centro della vita mondana, ma anche in zone isolate come nel caso delle piccole masserie di campagna ristrutturate allo scopo.

Questi dettagli distintivi rendono uniche e particolarmente interessanti queste strutture per i viaggiatori che vogliono vivere esperienze esclusive. Anche la ristorazione è molto curata, spesso si offrono menu personalizzati realizzati su misura in base alle singole esigenze.

Perché hanno tanto successo

Appare chiaro il perché piacciano tanto e siano di tendenza. Il successo dei Boutique Hotel è senz’altro dovuto ai servizi offerti ai clienti, che si sentono coccolati fin dal loro arrivo in un ambiente raffinato ed esclusivo ricco di elementi di design.

Essendo piccoli alberghi lussuosi tutti i componenti dello staff riescono a riservare in ogni momento un occhio di riguardo alle necessità degli ospiti. Il soggiorno, così, diventa davvero un’esperienza indimenticabile.