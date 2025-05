Dove mangiare a Monaco: metti questo in cima alla lista, ti spiego cos’è l’open table

Se state organizzando un viaggio a Monaco di Baviera allora non potete non recarvi in questi luoghi per assaporare la gastronomica locale.

Un viaggio si vive per davvero solo se si lascia spazio anche ai sapori della città o del Paese che si visita. E così, di un viaggio diventano fondamentali anche i luoghi in cui si decide di andare a mangiare; perché non si può mai davvero conoscere la cultura di un luogo se non si conosce anche il suo cibo. Se il prossimo viaggio in programma è a Monaco di Baviera, questi sono i punti top da esplorare se si tratta di mangiare.

Se viaggiare vuol dire, quindi, immergersi anche nella cultura gastronomica del Paese che si visita è fondamentale andare in quei ristoranti, ma anche chiostri o mercati che raccolgano la vera essenza delle tradizioni e non certo in punti di ristoro che sono per lo più commerciali, che fanno spendere tanto e poco offrono delle cucine del posto.

Ogni città ha ovviamente, in questo senso, i proprio punti di riferimento, ma qui vedremo cosa non perdere se la tappa del viaggio è Monaco di Baviera.

Monaco, tappo obbligatoria ai Bräuhaus e non solo

Quando la meta del viaggio è Monaco di Baviera non si può non fare tappa alle Bräuhaus, termine tedesco che indica i birrifici. Nello specifico si tratta di vere e proprie fabbriche in cui si produce la birra -simbolo indiscusso della città che ospita l’Oktober Fest- a cui si associa anche un ristorante con formula open table.

La formula open table dei ristoranti altro non è che un servizio di prenotazioni per ristoranti in tempo reale. Si tratta di quel servizio -offerto da diverse applicazioni e piattaforme- che permette di personalizzare al massimo la prenotazione; partendo dai turni di prenotazione disponibili alla scelta di menù preimpostati ed eventuali offerte presenti.

Parlando di luoghi precisi, non si può non fare tappa alla birreria più famosa della città, la Hofbräuhaus. La sua fondazione risale addirittura XVI secolo; ancora oggi mantiene sale a volta con affreschi del tempo e si organizzano spesso spettacoli dal vivo. Altra tappa consigliata per i birrifici è Löwenbräu, è più distante dal centro ma è anche un locale più intimo e meno affollato dai turisti. Anche qui si trova musica dal vivo, fiumi di birra e cibo locale dai famosissimi bretzel ma anche kartoffelsalat (l’insalata di patate agrodolce) e la weisswurst la salsiccia di carne bianca.

Per i prodotti da forno tappa, invece, da Rischart, caffetteria che si trova proprio a Marienplatz. Mentre per lo streetfood la tappa obbligatoria è il ViktualienMarkt, il più famoso mercato alimentare situato nel cuore della città.