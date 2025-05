Vuoi portare un angolo di spiaggia in casa tua? Ecco come rendere il tuo balcone perfetto per l’estate – Viagginews.com

Sogni un angolo estivo in casa tua? Trasforma il tuo balcone o il terrazzo in un oasi marina con questi consigli perfetti per l’estate.

L’arrivo del caldo ha risvegliato in molti la necessità di trascorrere più ore all’aria aperta, beneficiando delle giornate di sole e delle temperature più miti. Tra passeggiate in mezzo alla natura, cene all’aria aperta e pic nic sul prato, sono in molti a non resistere al bisogno di uscire dal letargo invernale per crogiolarsi nel caldo di fine primavera.

Nonostante la lontananza attuale con le tanto agognate vacanze estive, sono molteplici i modi per beneficiare delle calde giornate di sole anche in casa, senza la necessità di prenotare un weekend fuori porta. Chi possiede degli sbocchi esterni, come balconi o terrazzi, può sfruttare questi spazi per creare la propria oasi estiva privata.

Spesso sottovalutati, il balcone e il terrazzo di casa presentano un potenziale inespresso, il quale può essere utilizzato per creare uno spazio sfruttabile in più momenti dell’anno. Durante i periodi più caldi, tuttavia, questi luoghi di casa possono rivelare tutta la loro magia e trasformarsi in spazi dove rilassarsi e beneficiare dell’arrivo della bella stagione.

Balcone e terrazzo in casa? Trasformali in un angolo di mare e relax

Creare una seconda zona living nel tuo balcone o terrazzo, può rivelarsi una sfida promettente e funzionale alla gestione degli spazi in casa. Durante i periodi più caldi, difatti, la vita domestica può spostarsi all’esterno, trasformando il balcone disabitato in inverno in un uno spazio adatto alla convivialità e ad attività rilassanti. Per chi ha uno spazio esterno ridotto, è possibile collocare l’essenziale come un tavolino e una sedia, ideali per consumare un pasto o rilassarsi durante una pausa pomeridiana. Aggiungere delle piante, inoltre, può contribuire a creare un’oasi di benessere anche in città.

Per chi possiede balconi più grandi o terrazzi ampi, invece, lo spazio di sperimentazione a disposizione è indubbiamente più accattivante. In questi angoli della casa, è possibile collocare dei divani da esterni, accompagnati da tavolini o supporti per appoggiare eventuali oggetti. Le piante, inoltre, si rivelano essere un elemento indispensabile per creare una sensazione di benessere e di relax. Con uno spazio ampio è possibile osare anche con la creazione di un orto urbano, elemento utilissimo per chi ama avere a disposizione frutta, verdura e piante aromatiche tutto l’anno.

Nel caso di una pavimentazione irregolare, inoltre, è possibile installare delle mattonelle in finto legno o ceramica, adatte alla copertura di spazi esterni. In questo modo, sarà possibile uniformare lo stile del balcone o del terrazzo, adattando eventuali elementi come divani, sedie o tavoli da esterno. Per chi ama il relax all’aria aperta, è inoltre possibile installare un’amaca con supporto a terra per godersi la lettura di un buon libro nel torpore di una calda giornata di inizio estate.