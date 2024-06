Capitali europee da visitare a luglio, 3 imperdibili mete per una vacanza da sogno

Scopriamo le migliori capitali europee da visitare a luglio per chi vuole fare una vacanza con i fiocchi alla scoperta delle città più belle in Europa.

Di destinazioni in Europa ce ne sono tantissime per gli appassionati delle vacanze in città ma abbiamo selezionato cinque tra le migliori capitali europee che possono offrire ai turisti un’esperienza indimenticabile proprio nel mese di luglio.

In estate non tutti amano andare al mare o in montagna ma preferiscono delle mete urbane, e queste cinque capitali europee da visitare a luglio sono perfette per chi vuole pianificare con un certo anticipo le vacanze estive. In questo modo si può anche approfittare di prezzi più bassi nei voli aerei, a meno che non vogliate fare un viaggio in treno all’insegna del turismo green.

Quali capitali europee visitare a luglio

In Europa le città da visitare a luglio per una vacanza all’insegna dell’arte, della storia, della cultura e, perché no, delle tipicità gastronomiche, sono davvero tante. Ma oggi vogliamo scoprire cinque capitali europee che vi lasceranno tante emozioni.

Parigi – Francia

Partiamo dalla capitale più romantica, protagonista tra l’altro delle Olimpiadi e Paralimpiadi 2024, che si terranno dal 26 luglio all’11 agosto. Ovviamente stiamo parlando di Parigi, ma attenzione perché Parigi non è solo Tour Eiffel, Champs-Élysées e Notre Dame, infatti ci sono posti meno conosciuti di Parigi che vale la pena scoprire in un viaggio alla scoperta della vera e autentica Ville Lumière.

Non perdetevi l’aperitivo presso la Terrasse du Perchoir de l’Est, un vero e proprio tesoro nascosto che si trova al secondo piano della Gare de l’Est. Il bar è aperto solo nei mesi estivi, da maggio a settembre, e da qui potrete godere di una vista mozzafiato. E poi vi suggeriamo di fare un giro al Marché aux Puces de Saint-Ouen, il mercato delle pulci più grande di Parigi dove potete trovare oggetti di antiquariato e pezzi rari a prezzi interessanti.

Stoccolma – Svezia

Il fascino delle capitali europee del Nord Europa lo potete ammirare a Stoccolma, in Svezia. È una delle mete da visitare a luglio perché a livello di clima è il periodo migliore, c’è luce per molte ore e potrete andare in giro per esplorare le sue bellezze e le tante attrazioni turistiche.

Un giro alla Gamla Stan, la città vecchia, è d’obbligo, poi potrete anche scoprire le cose da fare gratis a Stoccolma oltre ovviamente a visitare Skansen, il primo Museo all’aperto del mondo.

Prenotate anche un tour dell’arcipelago in battello (Skärgården), su cui potrete anche gustare un pranzo o una cena con le tipicità gastronomiche del posto, guardando la città da una diversa prospettiva. Sull’isola di Sandö ci sono alcune delle più belle spiagge in cui dedicarsi al relax o praticare sport acquatici.

Amsterdam – Paesi Bassi

Se volete trascorrere un weekend estivo tra arte, cultura e divertimento, il posto giusto è Amsterdam. Tra le capitali europee da visitare a luglio questa città sa davvero come accontentare i suoi visitatori.

Vi abbiamo già dato un’idea dei posti imperdibili da vedere ad Amsterdam ma godetevi anche la natura dei suoi parchi urbani e fate tappa all’Amstelhaven, lungo il fiume Amstel, la terrazza galleggiante sui rilassarsi gustando qualche stuzzichino prima di fare un giro nei più rinomati musei della città