Glamping, le migliori destinazioni in Italia per un’esperienza di campeggio di lusso: le location esclusive per vivere la natura con comfort e stile.

Il glamping, termine che nasce dalla fusione delle parole “glamour” e “camping”, è una delle tendenze più recenti nel settore del turismo. È un modo di fare vacanza che combina il divertimento e l’avventura del campeggio con il comfort e il lusso di un hotel di alto livello. Consiste nell’alloggiare in tende, case sull’albero, pods o altre strutture uniche e accoglienti, immersi nella natura.

E proprio grazie alla sua bellissima natura, al clima mite e alle ricchezze culturali, l’Italia è una destinazione perfetta per il glamping. In questo articolo andiamo alla scoperta di alcuni dei migliori glamping in Italia, spaziando da Nord a Sud della nostra Penisola, per un’esperienza in campeggi di lusso a contatto con la natura e per godere il comfort di un hotel in un ambiente unico e incontaminato.

I migliori glamping nel Nord Italia

Il glamping di Gaia’s Spheres situato nel comune di Gorzegno, in provincia di Cuneo, nel Piemonte, è un’esperienza unica nel suo genere, situata sulle tipiche terrazze delle Langhe. Le Gaia’s Spheres sono cupole geodetiche progettate con un’attenzione particolare alla sostenibilità ambientale. Sono realizzate con materiali naturali e rispettosi dell’ecosistema circostante, e l’energia utilizzata proviene da fonti rinnovabili.

Ogni sfera è dotata di tutte le comodità necessarie per un soggiorno piacevole, come aria condizionata, bagno privato e un’area relax esterna con una vista mozzafiato sulle colline circostanti. L’interno delle sfere è progettato con cura, combinando elementi naturali e un arredamento moderno, creando un’atmosfera accogliente e rilassante.

Situato nel cuore del Veneto, vicino a Venezia, il Glamping Canonici di San Marco a Mirano è un luogo che combina la storia e la bellezza naturale con il lusso contemporaneo. Questo glamping offre eleganti tende suite arredate con mobili d’epoca e dotate di ogni comfort moderno.

Gli ospiti possono godere di una ricca colazione a base di prodotti locali, passeggiare nei giardini curati o esplorare le vicine città d’arte. La posizione strategica lo rende un’ottima base per visitare Venezia, Padova e Treviso.

Glamping, le più belle strutture nel Centro Italia

La Toscana è una delle regioni più popolari per il glamping di lusso. Nel cuore della Maremma, il BeVedetta Relais&Glamping, affacciato sul Mare Tirreno con luoghi splendidi, come Cala Violina e Cala Martina, offre un’esperienza esclusiva e rilassante. Le sette lodge sono eco-sostenibili e immerse in un uliveto secolare con vista panoramica sul mare Tirreno. Ogni lodge è dotata di tutti i comfort moderni, compreso un bagno privato e una veranda con vista.

Gli ospiti possono godere della piscina circondata da una natura lussureggiante, partecipare a degustazioni di vini locali o esplorare le spiagge della costa toscana. La cura dei dettagli e l’ospitalità rendono questo luogo ideale per una fuga romantica o una vacanza rilassante. BeVedetta, inoltre è una struttura pet friendly dove cani e gatti sono ospiti speciali.

Sempre in Toscana a Sarteano, in provincia di Siena, c’è il Parco delle Piscine, un resort di glamping che offre tende lodge spaziose e ben attrezzate. Il parco è famoso per le sue piscine termali naturali, che offrono un’esperienza di relax unica. Gli ospiti possono godere dei benefici delle acque termali, esplorare i borghi medievali circostanti e degustare la cucina toscana. Le attività includono escursioni a piedi e in bicicletta, visite a cantine e partecipazione a eventi culturali locali. La combinazione di natura, benessere e cultura rende questo glamping una destinazione ideale per chi vuole una vacanza rigenerante.

Le location a due passi dal mare

Per chi cerca un posto vicino al mare, il Glamping Il Sole a Marina di Grosseto è la scelta ideale. Situato a pochi passi dalla spiaggia, questo glamping offre una casa hobbit, tepee indiani, una casa sull’albero e una yurta relax. Le attività disponibili includono sport acquatici, escursioni in bicicletta e passeggiate nella pineta circostante.

La struttura dispone anche di ristoranti che offrono piatti della cucina toscana e di un’area benessere per il relax. La vicinanza al Parco della Maremma e alle città di Grosseto e Castiglione della Pescaia lo rende un punto di partenza ideale per esplorare la costa toscana.

Sull’Isola d’Elba, la Tenuta delle Ripalte offre un’esperienza di glamping esclusiva in una tenuta vinicola di lusso. Le tende lodge sono situate in una posizione panoramica con vista sul mare e sui vigneti. Gli ospiti possono partecipare a tour dei vigneti, degustazioni di vini e attività come trekking e snorkeling. La tenuta dispone anche di una piscina e di un ristorante che serve piatti tipici elbani. La combinazione di natura, enogastronomia e lusso fa di questo glamping una scelta perfetta per chi cerca una vacanza esclusiva sull’isola.

Glamping, le migliori strutture al Sud

Laghi Nabi, un’oasi naturale che nasce dalla bonifica di ex cave di sabbia e si estende su 50 ettari, è il più grande glamping nel Sud Italia, con tende panoramiche, suite vista lago e lodge sulle rive dei laghi. Si trova a Castel Volturno, in provincia di Caserta. Il Nabi Resort & Glamping offre tende spaziose e lussuose, dotate di tutti i comfort moderni come letti king-size, bagno privato, aria condizionata e persino TV a schermo piatto.

Le tende sono situate in un’area tranquilla e panoramica, con viste straordinarie sui laghi e sulla natura circostante. Durante il soggiorno potrai goderti un’ampia gamma di attività come escursioni guidate, yoga, pesca sportiva e molto altro ancora. Il resort offre anche una SPA di lusso con trattamenti rilassanti e una piscina naturale per rinfrescarsi durante le calde giornate estive.

In Puglia, il Castello di San Sergio offre una combinazione unica di storia, lusso e natura. Situato in una posizione panoramica sopra Polignano a Mare, questo glamping dispone di tende safari eleganti e confortevoli. Gli ospiti possono godere della piscina, esplorare i giardini del castello e ammirare la vista sul mare Adriatico. La posizione permette di visitare facilmente le vicine spiagge, le città storiche e i famosi trulli di Alberobello. La combinazione tra un alloggio di lusso e il tipico paesaggio pugliese fa vivere un’esperienza davvero indimenticabile.