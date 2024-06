Maremma: ecco le spiagge più belle che devi visitare

Le spiagge incredibilmente belle che non puoi lasciarti sfuggire se ti trovi in Maremma sono assolutamente loro. Eccole!

La bella stagione è praticamente iniziata, anche se non ancora in tutta Italia, ma stiamo pensando o organizzando le nostre vacanze. Alla chiusura delle scuole manca pochissimo. Ecco quindi che ti vogliamo suggerire delle spiagge incredibili che si trovano in Maremma.

Se non sei mai stata devi assolutamente rimediare. Quindi noi di Viagginews ti abbiamo fatto un piccolo specchietto su cosa andare a vedere assolutamente. Scorri le prossime righe e prendi appunti per questa estate. Se abiti vicino alla Toscana puoi pensare anche di fare un weekend.

Maremma e mare: le migliori spiagge per famiglie e comitive di amici

La bella stagione sta arrivando ed è il momento di pensare alle vacanze per goderci qualche momento di meritato relax dove il rumore del mare ci culla ed i bambini si divertono con la spiaggia. In questa zona della Toscana ci sono delle spiagge uniche e selvagge.

In alcuni casi sono anche delle riserve naturali, oppure sono vicinissime a dei centri abitati. Questo le rende perfette anche con i bambini molto piccoli. Ecco le migliori 10 spiagge della zona che devi assolutamente visitare.

Golfo di Follonica . Qui troviamo città, mare selvaggio e stabilimenti. Sabbia fine e mare cristallino oltre ad una flora incredibile.

. Qui troviamo città, mare selvaggio e stabilimenti. Sabbia fine e mare cristallino oltre ad una flora incredibile. Spiaggia Acqua dolce, Porto Ercole. Si trova lungo il Monte Argentario ed ha numerosi ciottoli ed un’acqua cristallina. Il fondale è sabbioso.

Si trova lungo il Monte Argentario ed ha numerosi ciottoli ed un’acqua cristallina. Il fondale è sabbioso. Cala Violina. Si trova nella punta sud di Follonica ed è dentro la macchia mediterranea. Prima di arrivarci però c’è un sentiero di 1.5 km, ecco il consiglio su come arrivare a Cala Violina.

Si trova nella punta sud di Follonica ed è dentro la macchia mediterranea. Prima di arrivarci però c’è un sentiero di 1.5 km, ecco il consiglio su come arrivare a Cala Violina. Spiaggia delle Rocchette. Si trova a sud di Punta Ala e troviamo sia stabilimenti che spiaggia libera. Ci sono tanti scogli che danno sul mare dove tuffarsi.

Si trova a sud di Punta Ala e troviamo sia stabilimenti che spiaggia libera. Ci sono tanti scogli che danno sul mare dove tuffarsi. Spiaggia delle Feniglia. Si trova ad Orbetello ed è una lunghissima striscia di sabbia. Il fondale è basso ed è perfetta anche per i bambini.

Si trova ad Orbetello ed è una lunghissima striscia di sabbia. Il fondale è basso ed è perfetta anche per i bambini. Spiaggia delle Marze. Si trova a nord di Marina di Grosseto. E’ quasi tutta spiaggia libera ed ha dune e vegetazione tipica.

Si trova a nord di Marina di Grosseto. E’ quasi tutta spiaggia libera ed ha dune e vegetazione tipica. Cala di Forno. È molto piccola e si trova in una ricerva naturale dove si accede solamente pagando un biglietto.

È molto piccola e si trova in una ricerva naturale dove si accede solamente pagando un biglietto. Spiaggia acqua dolce. Anche in questo caso si entra a pagamento e si trova a pochissima distanza dal paese di Alberese.

Anche in questo caso si entra a pagamento e si trova a pochissima distanza dal paese di Alberese. Punta Ala . Ricchissima di stabilimenti adatti a tutta la famiglia. Troviamo rocce ed acqua cristallina ma anche spiaggia libera.

. Ricchissima di stabilimenti adatti a tutta la famiglia. Troviamo rocce ed acqua cristallina ma anche spiaggia libera. Capalbio. È praticamente l’ultima spiaggia prima di entrare nel Lazio. Ottima per le famiglie con stabilimenti, camping, ristoranti e tutto quello che occorre. Facilissimo accesso alla spiaggia.

Adesso che conosci queste bellissime spiagge non puoi fare assolutamente a meno di dare un’occhiata o di andarle a visitare di persone. Sono veramente un gioiello della natura immersa nel verde. Come hai visto puoi trovare qualsiasi tipo di spiaggia in base alle tue esigenze.

L’ultimo posto, facilissimo da raggiungere è Castiglione della Pescaia. Un luogo dove mare, natura e città si fondono alla perfezione e potrai trascorrere dei giorni incredibili con la tua famiglia. Il relax ed il divertimento saranno gli aspetti più importanti di questa estate!