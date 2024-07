Le crociere fluviali offrono un modo unico per esplorare alcune delle destinazioni più belle del mondo: alcuni degli itinerari più affascinanti.

Quando si pensa ad un viaggio in crociera, la prima cosa che viene in mente è il mare aperto, le grandi navi che siamo abituati a vedere nei film o nelle pubblicità, ma c’è un modo altrettanto affascinante e rilassante per esplorare luoghi incantevoli e ricchi di storia, sia in Italia che all’estero.

Si tratta delle crociere fluviali che, a differenza delle crociere marittime, permettono di vivere un’esperienza molto più intima e dettagliata e regalano una prospettiva unica su città e paesaggi attraversati dai fiumi. In questo articolo ti portiamo alla scoperta di alcune delle destinazioni più belle per le crociere fluviali, spaziando dalle meraviglie italiane ai tesori nascosti di altri Paesi, dall’Europa all’Asia…seguici!

Crociere fluviali, le più belle destinazioni in Italia

Le crociere fluviali in Italia variano per durata e tipologia di imbarcazione, dalle motonavi di lusso alle piccole chiatte tradizionali. Alcune offrono pacchetti all-inclusive con sistemazione a bordo, pasti e visite guidate, mentre altre sono gite giornaliere per godere del paesaggio fluviale.

Partiamo dal fiume Po, il più lungo d’Italia, che offre un itinerario straordinario attraverso il Nord del paese. Puoi trovare diverse opzioni per crociere sul fiume Po che attraversano Mantova, il Delta del Po, Ferrara e Cremona. L’itinerario “Dagli aironi del Mincio ai fenicotteri rosa del Delta”, ad esempio, dura due giorni e include la navigazione del Mincio e del Po con la possibilità di esplorare paesaggi unici e oasi naturalistiche lungo il fiume.

Spostiamoci in Toscana, attraversata dal fiume Arno che offre una vista privilegiata su alcune delle città più affascinanti d’Italia. Anche qui ci sono diverse possibilità per una crociera fluviale: alcune compagnie offrono itinerari che permettono di scoprire gli angoli inesplorati Firenze da una prospettiva unica. Anche da Pisa e Livorno ci si può imbarcare per una crociera sull’Arno.

Arriviamo nella Città Eterna, dove una crociera sul biondo Tevere è in grado di far vivere le meraviglie di Roma in una dimensione del tutto particolare. Partendo da Castel San’Angelo, nel cuore di Roma, si può fare una mini gita in battello fino a Ponte Risorgimento. Da Ponte Marconi invece è possibile arrivare fino agli Scavi di Ostia Antica, al Porto di Traiano e alla Foce del Tevere a Fiumicino, per godere della bio-diversità floro-faunistica e di un patrimonio archeologico senza eguali.

Crociere sui fiumi in Europa

Il Danubio è uno dei fiumi più importanti d’Europa, il secondo dopo il Volga: attraversa ben dieci paesi ed offre una varietà straordinaria di paesaggi e culture. Sono molti gli itinerari possibili. Si può partire da Vienna, attraversare la Valle di Wachau e visitare l’Abbazia di Melk, uno dei più grandi e famosi complessi monastici d’Europa. Oppure c’è un itinerario che include tappe da Norimberga a Vienna e Budapest, per vivere una crociera di lusso nel cuore dell’Europa. Alcuni tour combinano una crociera sul Danubio con un viaggio attraverso la Transilvania, includendo tappe come Sibiu, Sighisoara e Costanza per un’esperienza davvero unica.

C’è qualcosa di più romantico di una crociera sulla Senna, il fiume che attraversa Parigi? Oltre ai famosi bateaux mouches, dove è possibile consumare anche un brunch o una cena a lume di candela, ci sono tante altre crociere fluviali sulla Senna che offrono una vista da togliere il fiato su monumenti iconici come la Torre Eiffel, il Louvre e Notre-Dame. La Senna attraversa anche incantevoli città della Normandia come Rouen, famosa per la sua cattedrale gotica, e Honfleur, un pittoresco porto che ha ispirato numerosi artisti impressionisti.

Un altro fiume affascinante che attraversa diverse nazioni europee, tra cui Svizzera, Germania e Paesi Bassi, è il Reno. Una crociera sul Reno può iniziare a Basilea, in Svizzera, una città con un ricco patrimonio culturale. Proseguendo verso nord, si può visitare Strasburgo, sede del Parlamento Europeo, e poi Magonza, con la sua cattedrale millenaria. La crociera sul Reno offre anche la possibilità di esplorare la regione vinicola della Valle del Reno, famosa per i suoi vigneti terrazzati e i pittoreschi castelli.

Crociere fluviali, le destinazioni extraeuropee più affascinanti

Spostandosi fuori dall’Europa, il Nilo è sicuramente una delle destinazioni fluviali più iconiche al mondo. Le crociere sul Nilo possono avere diverse durate che variano da itinerari brevi di 3-4 giorni a viaggi più lunghi di 7-10 giorni e sono un viaggio nel tempo attraverso l’antico Egitto, con visite a monumenti leggendari come le piramidi di Giza, la Valle dei Re e i templi di Luxor e Karnak. Partendo da Luxor, la crociera prosegue verso Assuan, dove si può visitare la maestosa diga e il Tempio di Abu Simbel. Una crociera sul Nilo è un’esperienza davvero unica che unisce la bellezza naturale del fiume con la straordinaria storia dell’Egitto.

Il Mekong, uno dei fiumi più lunghi dell’Asia, attraversa diversi paesi tra cui Cina, Myanmar, Laos, Thailandia, Cambogia e Vietnam. Una crociera sul Mekong offre l’opportunità di esplorare la ricca diversità culturale e naturale del Sud-est asiatico. Partendo da Luang Prabang, in Laos, si possono visitare antichi templi e mercati locali. Proseguendo verso la Cambogia, si può esplorare il complesso di templi di Angkor Wat, uno dei siti archeologici più importanti del mondo. La crociera può terminare nel delta del Mekong, in Vietnam, una regione caratterizzata da rigogliosi paesaggi fluviali e vibranti mercati galleggianti.

Infine il fiume Yangtze, il più lungo della Cina, offre una crociera che combina bellezze naturali e meraviglie ingegneristiche. Una delle tappe principali è la visita alla Diga delle Tre Gole, la più grande centrale idroelettrica del mondo. La crociera lungo lo Yangtze permette anche di esplorare città storiche come Chongqing e Wuhan, oltre a paesaggi spettacolari come le Gole di Qutang, Wu e Xiling. Un itinerario che combina modernità e tradizione ed offre una visione completa della cultura e della storia cinese.